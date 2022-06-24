Epic Games'in 66 TL değerindeki 23 Haziran oyunu açıldı! Epic Games bu hafta hangi oyunu ücretsiz?

Epic Games'in 23 Haziran'daki ücretsiz oyunları erişime açıldı. Toplam değeri 66 TL olan Epic Games oyunları neler? Epic Games bu hafta kullanıcılarına hangi oyunları ücretsiz veriyor? Önümüzdeki hafta Epic Games hangi oyunları ücretsiz verecek? İşte detaylar…

EPIC GAMES HANGİ OYUNLARI ÜCRETSİZ VERECEK?

Epic Games'in bir sonraki ücretsiz oyunları Geneforge 1 – Mutagen ve Iratus: Lord of the Dead olarak Epic Games Store'da belirdi. 30 Haziran'da erişime açılacak Epic Games'in oyunları oyuncular tarafından merakla bekleniyor.

EPIC GAMES 23 – 30 HAZİRAN ÜCRETSİZ OYUNLARI

A Game Of Thrones: The Board Game Digital Edition

A Game of Thrones: The Board Game – Digital Edition, Fantasy Flight Games'in en çok satan strateji masa oyununun dijital uyarlamasıdır. Oyun sırasında oyuncular stratejik planlama, usta diplomasi ve askeri gücün bir kombinasyonu ile etkilerini Westeros'a yayarlar. Büyük Hanelerden biri olarak, güç kullanarak fethedecek, ittifaklar kuracak, kasaba halkınızı toplayacak mı yoksa kurnazca Demir Taht'a mı gideceksiniz?

Car Mechanic Simulator 2018

Arabayı tüm detaylarıyla ele alarak hayrete düşüren son derece ayrıntılı ve gerçekçi simülasyon oyununda tamir servisi imparatorluğunu kur ve büyüt. Yeni Barn Find modülünde ve Junkyard modülünde klasik ve eşsiz arabaları bul.