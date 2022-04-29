Epic Games'in 63 TL değerindeki ücretsiz oyunları erişime açıldı! Epic Games bu hafta hangi oyun ücretsiz? - Haberler

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Epic Games'in 63 TL değerindeki ücretsiz oyunları erişime açıldı! Epic Games bu hafta hangi oyun ücretsiz?

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Epic Games'in 63 TL değerindeki ücretsiz oyunları erişime açıldı! Epic Games bu hafta hangi oyun ücretsiz?

Epic Games her hafta olduğu gibi kullanıcılarınca ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Bu hafta kullanıcılarına 63 TL değerinde iki adet ücretsiz oyun veren Epic Games Store, kullanıcılarının yüzünü güldürmeyi başardı. Peki, Epic Games bu hafta hangi oyun ücretsiz?

Goat Simulator'ın tasarımcıları tarafından geliştirilen kaos dolu bir sandbox oyunu olan Just Die Already ücretsiz olarak veriliyor. Yaşlı insanların olduğu, kaos dolu bir sandbox oyunudur. Huzurevinden atılan, yaşlı ve öfkeli bir insansın. Bir an önce ölmeni isteyen bir dünyada nasıl hayatta kalacaksın? 28 Nisan 5 Mayıs tarihleri arasındaki iki adet ücretsiz oyun kullanıcılara verildi. Peki, Epic Games bu hafta hangi oyun ücretsiz?

Epic Games'in bir sonraki hafta 5 Mayıs 12 Mayıs tarihleri arasındaki oyunu da açıklandı. Epic Games kullanıcılarına 5 Mayıs2tan itibaren etkin olacak sıra temelli strateji oyunu Terraforming Mars'ı ücretsiz olarak verecek.

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EPIC GAMES BU HAFTA HANGİ OYUN ÜCRETSİZ

Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak verdiği Just Die Already ve Paradigm oyunlarını 5 Mayıs saat 18.00'e kadar ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

EPIC GAMES 28 NİSAN – 5 MAYIS ÜCRETSİZ OYUNLARI

JUST DIE ALREADY

İnsanların hiç çocuk yapmadığı yakın bir gelecekte emekli bir insansın. İş yapmak yerine video oyunları oynamayı tercih eden nankör Y kuşağı yüzünden emekli aylıklarını ödeyen kimse yok. Bu dünyadaki diğer tüm yaşlı insanlar gibi geçim masraflarını karşılayacak hiç kimsen olmadığı için kendi başına hayatta kalmaktan başka çaren yok.

Epic Games'in 63 TL değerindeki ücretsiz oyunları erişime açıldı! Epic Games bu hafta hangi oyun ücretsiz?

PARADIGM

Paradigma, tuhaf ve kıyamet sonrası Doğu Avrupa ülkesi Krusz'da geçen gerçeküstü bir macera oyunudur. Yakışıklı mutant Paradigma olarak oynayın, geçmişi şeker kusan, genetiğiyle oynanmış bir tembel hayvan şeklinde peşine düşmek için geri gelir.

Epic Games'in 63 TL değerindeki ücretsiz oyunları erişime açıldı! Epic Games bu hafta hangi oyun ücretsiz?

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Epic Games, Gamegar,, Haberler

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