Epic Games'in 242 TL değerindeki oyunları ücretsiz oldu! Epic Games bu hafta hangi oyun ücretsiz?

Bethesda Softworks tarafından yayınlanıp Arkane Studios'un geliştiriciliğini yaptığı aksiyon macera oyunu Prey'de 2032 yılında ayın yörüngesinde yer alan Talos I uzay istasyonunda uyanıyorsun. İnsanlığı sonsuza dek değiştirecek bir deneyin önemli deneklerinden birisin ancak işler hiç de iyi gitmiyor.

Epic Games'in bir sonraki oyunu "Gizemli Oyun" olarak Epic Games Store'da belirdi. 19 Mayıs'ta erişime açılacak Epic Games'in gizemli oyununun arkasında ne olduğu oyuncular tarafından merak ediliyor.

EPIC GAMES 12 – 19 MAYIS ÜCRETSİZ OYUNLARI

Jotun: Valhalla Edition

İskandinav mitolojisinde geçen aksiyon ve macera oyunu Jotun Valhalla Edition'da utandırıcı bir ölümde hayatı son bulan valhalla'ya girmek için Tanrılara kendini kanıtlaması gereken bir Viking savaşışını oynuyorsunuz.

Prey

Uzay istasyonu saldırgan uzaylılar tarafından işgal edildi ve senin peşine düştüler. Talos I'in ve kendi geçmişinin karanlık sırlarını açığa çıkarırken istasyonda bulduğun aletleri, aklını, silahları ve akıllara durgunluk veren yetenekleri kullanarak hayatta kalmalısın. Talos I'in ve istasyondaki herkesin kaderi senin ellerinde.

Redout: Enchanced Edition

YENİ NESİL AG YARIŞI ÇIKTI! Redout, klasik yarış canavarlarına bir saygı niteliğindedir. Arcade yarış türünün merkezinde yer alan yön kaybı hissiyle dolu, eksiksiz, hızlı, zorlu ve tatmin edici bir sürüş deneyimi sunacak şekilde tasarlanmıştır.