Epic Games'in 125 TL değerindeki ücretsiz oyunları erişime açıldı

Epic Games her hafta olduğu gibi kullanıcılarına ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Bu hafta kullanıcılarına 125 TL değerinde üç adet ücretsiz oyun veren Epic Games Store, kullanıcılarının yüzünü güldürdü.

Çok oyunculu rekabetçi aksiyon dövüş oyunu, çok oyunculu parti oyunu ve tek oyunculu rol yapma macera oyununu kullanıcılarına ücretsiz veren Epic Games'in bu haftaki oyunları kullanıcıların yüzünü güldürdü.

EPIC GAMES 12 OCAK 2023 ÜCRETSİZ OYUNLARI

Popüler dijital video oyun dağıtımcısı Epic Games Store, 12 – 19 Ocak 2023 tarihleri arasında kullanıcılarına 125 TL değerinde üç adet ücretsiz oyun veriyor:

Divine Knockout (DKO) – Ücretsiz

First Class Trouble – 59,00 TL

Gamedec – 64,99 TL

Epic Games'in bir sonraki hafta ücretsiz oyunu da belli oldu. Epic Games Store, 19 Ocak'ta kullanıcılarınaEpistory - Typing Chronicles'ı ücretsiz olarak verecek.

DIVINE KNOCKOUT

Türünün tek örneği olan 3. şahıs kameralı platform dövüş oyununda tanrıları yere ser! Ufak ama kudretli bir mitoloji tanrısına dönüş, üç boyutun tümünde dövüş ve tek başına hükmetmek için dostlarını haritanın dışına at.

FIRST CLASS TROUBLE

First Class Trouble, oyuncuların felaketten sağ kurtulmak için birlikte ve birbirlerine karşı çalıştığı bir oyundur. Amaç, ölümcül yapay zekâyı devre dışı bırakmak. Bazı oyuncular gizlice diğer oyunculara ihanet etme niyetinde olan insan görünümlü katil robotları oynayan sahtekârlardır.

GAMEDEC

Gamedec, tek oyunculu siberpunk izometrik bir RYO'dur. Sanal dünyaların içindeki suçları çözen bir oyun dedektifisin. Tanıklarından ve şüphelilerden bilgi toplamak için aklını kullanarak yanıltıcı planların temeline in. Seçimlerinin sonucunu bizzat yaşayacaksın.