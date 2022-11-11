Popüler dijital oyun dağıtım platformu Epic Games'te oyunu sepete ekledikten sonra sipariş verme ekranında "Gönderdiğin talep geçersiz. Lütfen daha sonra tekrar dene." hatası ile karşılaşan oyuncular, hatanın çözümünü araştırıyor. Peki, Epic Games, "Gönderdiğin talep geçersiz" hatası nasıl çözülür? Detayları haberimizde…

Epic Games'te oyun satın almak isteyen kullanıcıların sipariş verme ekranında karşılaştığı "Gönderdiğin talep geçersiz" hatasının çözümü araştırılıyor. Peki, "Gönderdiğin talep geçersiz. Lütfen daha sonra tekrar dene." hatası nasıl çözülür? İşte detaylar…

EPIC GAMES GÖNDERDİĞİN TALEP GEÇERSİZ HATA ÇÖZÜMÜ

Epic Games'ten oyun satın almak isteyen kullanıcıların ödeme noktasında karşılaştığı "Gönderdiğin talep geçersiz" hatasının çözümü bulunmamaktadır. Hata Epic Games'in sunucusundan kaynaklanmaktadır. Bu nedenle yapmanız gereken tek şey beklemek ve daha sonra tekrardan denemeniz olacaktır.