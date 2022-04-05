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Epic Games gelişmeye devam ediyor! Başarımlar aktif oldu

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
 - Güncelleme:
Epic Games gelişmeye devam ediyor! Başarımlar aktif oldu

Epic Games'in ilk olarak 2020 yılında duyurduğu oyun başarımları geçen sene resmi olarak lansman yaptı. Şimdi ise Epic Games'te oyunlardan kazandığınız başarımlar herkese açık olarak yayınlanacak.

Epic Games'teki başarılarım sayfası Kasım 2021'de yayına girdi ve dün gelen yeni güncelleme ile kazandığınız başarılar artık herkese açık olarak görüntülenebilecek. Epic Games, başlatıcı ve mağazasında önemli ölçüde yenilikler getirerek platformu daha kullanılabilir hale getirmeyi hedefliyor.

EPIC GAMES BAŞARILARIM GÜNCELLEMESİ

Kasım ayında yayınlanan "Başarılarım" güncellemesinin üzerine ekleyerek şimdi yeni bir güncelleme yayınlandı. Epic Games kullanıcıları istatistiklerinden birkaç önemli noktayı görüntülemesini sağlayan Başarımlarım bölümüne erişim sağlayabilir.

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Oyundaki ilerleme düzeyinin tüm dünya tarafından görülebileceği bir sayfa oluşturuldu. Rocket League'de Virtüöz olduğunu veya Alan Wake Remastered'da yapabileceğin her şeyi yaptığını ve görebileceğin her şeyi gördüğünü kanıtlayabileceksin.

Epic Games gelişmeye devam ediyor! Başarımlar aktif oldu

EPIC GAMES BAŞARILARIMA NASIL GİDİLİR?

Başarılarınızı görüntülemek için başlatıcıdan sağ üste profilinize tıklayın ve açılan sekmede "Başarılarım"ı seçerek başarımlarınıza ulaşabilirsiniz. Arkadaşlarınızın oyun içi elde ettiğiniz başarılarına gitmek için ise başlatıcıdan arkadaşlar sekmesine tıklayın ve herhangi bir arkadaşınızı seçin ve "Başarılar" yazan yere tıklayın.

Epic Games gelişmeye devam ediyor! Başarımlar aktif oldu

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Epic Games, Gamegar,, Haberler

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