Epic Games, elde ettiği gelirleri Ukrayna'ya bağışlayacak

Epic Games'in internet sitesinde paylaştığı bir gönderide Epic Games'in 20 Mart'tan 3 Nisan'a kadar elde ettiği tüm Fortnite gelirini, Ukrayna'daki savaştan etkilenenler için insani yardıma adayacak.

DirectRelief, Unicef, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı ve BM Mülteci Örgütü yardım kuruluşlarına bağışlanacak bu süre zarfındaki Fortnite gelirleri, Ukrayna'daki savaştan etkilenen insanlar için bağışlanacak.

20 Mart 2022 ile 3 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçek parayla yapılan Fortnite satın alımlarının tamamı paylaştırılacaktır. Buna gerçek parayla satılan V-Papel paketleri, Fortnite Tayfası, Hediye savaş bileti ve boşluk yolcusu paketi gibi kozmetik paketler de dâhildir.

Ayrıca Epic Games sıkça sorulan sorular kısmında Fortnite satın alımlarının Ukrayna'ya gitmesini istemeyen kullanıcılarının 4 Nisan'a kadar Fortnite'ta gerçek parayla herhangi bir şey satın almamasını duyurdu.