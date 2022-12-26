Popüler dijital video oyun dağıtımcısı ve oyun geliştiricisi Epic Games'in sitesine girmeye çalışan kullanıcılar, siteye erişmekte problem yaşıyor. Epic Games sitesine giremeyen kullanıcılar, "Epic Games çöktü mü?" şeklinde araştırmalar yapıyor. Peki, Epic Games çöktü mü? Epic Games neden açılmıyor? Detayları haberimizde…

Epic Games sitesinde erişim problemi yaşanmasının ardından Epic Games'ten ilk açıklama da geldi. Peki, Epic Games çöktü mü? Epic Games neden açılmıyor? İşte detayları…

EPIC GAMES ÇÖKTÜ MÜ?

Epic Games'in sitesine girmeye çalışan kullanıcılar oturum açma ve sunucu bağlantı problemleri yaşıyorlar. Epic Games store'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Şu anda oyuncuların Epic Games hizmetlerine giriş yapamamasına neden olabilecek bir sorunu araştırıyoruz." sözlerine yer verildi.

Epic Games'in çökmesinin ardından kullanıcılar tarafından en çok bildirilen sorunlar ise şu şekilde: