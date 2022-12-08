Epic Games, çocuklar için korumalı hesaplar ekliyor

Popüler dijital oyun dağıtım platformu Epic Games, 7 Aralık itibariyle Sınırlı Hesap adlı yeni bir Epic Games hesabı türünü kullanmaya başladığını açıkladı. Sınırlı Hesap, küçük yaştaki oyuncuların Fortnite, Fall Guys ve Rocket League gibi sevilen oyunların keyifle oynanabilmesine olanak tanıyor.

Ebeveyn izni ile oluşturulacak Epic Games'in Sınırlı Hesapları, çocuklar için daha güvenli bir oyun ortamı oluşturmayı hedefliyor.

EPIC GAMES ÇOCUKLAR İÇİN SINIRLI HESAPLAR EKLİYOR

Epic Games'in internet sitesinde yayınladığı gönderide Sınırlı Hesaplar hakkında, "Tüm dünyadaki oyunculardan Epic Games Store'a veya oyunlarımıza giriş yaptıklarında sadece bir defalığına yaşlarını belirtmeleri istenecek." sözlerine yer verdi. Açıklamasının devamında ise küçük yaştaki oyuncuların hesabının Sınırlı Hesap olacağını ve ebeveyn izni işlemlerini başlatmak için ebeveyninin veya vasisinin e-posta adresini yazması istenecek.

"Epic Games Başlatıcısını kullanmaya devam edebileceksin fakat bazı özelliklere erişebilmek için hesabında Ebeveyn Kontrollerinin ayarlanmış olması gerekecek. Ebeveynin Ebeveyn Kontrollerini ayarladığında Epic deneyimin, seçilen ayarlara göre şekillenecek ve hesabın Sınırlı Hesap olmaktan çıkacak. "