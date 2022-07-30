Epic Games bu hafta hangi oyunu verecek? - Haberler

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Epic Games bu hafta hangi oyunu verecek?

Epic Games bu hafta hangi oyunu verecek?

Popüler dijital oyun dağıtımcısı ve geliştiricisi Epic Games, 28 Temmuz tarihinde kullanıcılarına ücretsiz olarak çim biçme simülasyonu Lawn Mowing Simulator'ı verdi. Her hafta kullanıcılarına ücretsiz oyunlar sunan Epic Games, bu hafta hangi oyunu verecek? Epic Games bu hafta hangi oyun ücretsiz? Detayları haberimizde…

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Her hafta kullanıcılarına ücretsiz oyunlar veren Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu kullanıcılar tarafından merak ediliyor. 4 Ağustos Epic Games ücretsiz oyunu ne? Epic Games hangi oyunu verecek? Epic Games bu hafta hangi oyunu ücretsiz? İşte detaylar…

EPIC GAMES BU HAFTA HANGİ OYUNU VERECEK?

Kullanıcılarına her hafta ücretsiz oyunlar veren Epic Games'in 4 Ağustos'taki ücretsiz oyunu açıklandı. Epic Games bu hafta kullanıcılarına aksiyon parti oyunu Unrailed!'ı verecek.

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyununu 4 – 11 Ağustos tarihleri arasında ücretsiz olarak sahip olabilirsiniz.

Epic Games bu hafta hangi oyunu verecek?

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UNRAILED KONUSU NE?

Unrailed!, yöntemsel olarak oluşturulan sonsuz sayıda dünya boyunca bir tren yolu kurmak için arkadaşlarınla birlikte çalışman gereken, kaotik çevrimiçi ve aynı kanepeden eşli çok oyunculu olarak oynanabilen bir tren yolu yapma oyunudur. Bu dünyaların sakinleriyle karşılaşmalarında ustalaş, trenini geliştir ve raydan çıkmamasını sağla.

Epic Games bu hafta hangi oyunu verecek?

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

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