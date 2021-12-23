Epic Games 190 TL değerindeki oyunu ücretsiz olarak veriyor

Epic Games, ücretsiz oyunlarla kullanıcılarının yüzlerini güldürmeye devam ediyor. Epic Games'in 16 Aralık tarihinde başlattığı gizemli oyunlar yıl başı sonuna kadar toplamda 15 adet birbirinden farklı oyunları Epic Games kullanıcılarına ücretsiz olarak sunuyor.

Oyuncular tarafından merakla beklenen Epic Games'in gizemli oyunu Dontnod Entertainment'ın geliştirdiği Vympr oldu. Epic Games'in ücretsiz olarak verdiği 190 TL değerindeki oyununu 24 Aralık 18:59 tarihine kadar kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

EPIC GAMES GİZEMLİ OYUN 23 ARALIK

Vampyr, Dontnod Entertainment tarafından geliştirilen ve Focus Home Interactive tarafından yayınlanan bir aksiyon rol yapma video oyunudur. Microsoft Windows, PlayStation 4 ve Xbox One için 5 Haziran 2018'de ve Nintendo Switch için 29 Ekim 2019'da piyasaya sürülen tek oyunculu aksiyon rol yapma oyunudur.