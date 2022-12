Epic Games 17 Aralık ücretsiz oyunu ne?

Her hafta kullanıcılarına ücretsiz oyunlar veren Epic Games, yılbaşına özel 15 gün boyunca 15 ücretsiz oyun vereceğini duyurdu. Her gün saat 19.00'da ücretsiz oyun veren Epic Games'in 17 Aralık ücretsiz oyunu ne? İşte tahminlerimiz…

Epic Games'in her gün verdiği ücretsiz oyunların yılbaşı hediye paketinde detaylar bulunmaktadır ve aslında Epic Games, oyunları önceden tahmin etmenizi sağlamaktadır.

EPIC GAMES 17 ARALIK ÜCRETSİZ OYUNU

Epic Games'in 17 Aralık ücretsiz oyunu kapağında yarasa figürü bulunmaktadır. Bu nedenle Epic Games 17 Aralık ücretsiz oyununun herhangi bir Batman oyunu olması mümkündür.

Epic Games 17 Aralık ücretsiz oyunu: Costume Quest 2

Epic Games'in Aralık boyunca ücretsiz verdiği 15 oyunun tüm listesine ulaşmak için buraya tıklayınız.

TÜM BATMAN OYUNLARI