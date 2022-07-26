İlk olarak 2 Mart 2021'de piyasaya sürülen çok oyunculu 2. Dünya Savaş oyunu Enlisted'ın sistem gereksinimleri oyunu oynamak isteyen oyuncular tarafından merak ediliyor. Peki, Enlisted sistem gereksinimleri neler? Enlisted kaç GB? İşte detaylar…

ENLİSTED SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Enlisted'ı en düşük ayarlarda oynayabilmek için Intel Core i3 işlemci, 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce 660 veya AMD Radeon Series 78XX ekran kartı gerektirmektedir. Önerilen ayarlarda oynamak için ise Intel Core i5 işlemci, 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce 1060 veya AMD Radeon RX480 ekran kartına ihtiyaç duyulmaktadır.

ENLİSTED MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel Core i3 veya daha iyisi

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 660 veya AMD Radeon series 78XX

Depolama:20 GB boş alan

ENLİSTED ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5 veya daha iyisi

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 1060 veya AMD Radeon series RX480

Depolama: 20 GB boş alan

ENLİSTED KAÇ GB?

Enlisted'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 20 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.