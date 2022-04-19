Elden Ring sistem gereksinimleri! Elden Ring kaç GB?

Piyasaya sürülmeden önce birçok ödül toplayan Elden Ring, Fromsoftware'in geliştirdiği ve Bandai Namco'nun yayıncılığını üstlendiği yeni fantastik aksiyon rol yapma oyununun Sistem Gereksinimleri, piyasaya sürülmesine yaklaşık bir hafta kala açıklandı.

Fantastik rol yapma oyunu Elden Ring'in piyasaya sürülmesine çok az bir vakit kaldı. Oyuncular tarafından sabırsızlıkla beklenen 2021 yılının en iyi oyunu ödüllü Elden Ring'in merakla beklenen sistem gereksinimleri sonunda açıklandı. Peki Elden Ring minimum ve önerilen sistem gereksinimleri neler? Elden Ring kaç GB? İşte detaylar...

ELDEN RING SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Elden Ring'i minimum ayarlarda oynayabilmek için Intel i5 8. nesil veya Ryzen 3 3. nesil bir işlemciye, minimum 12 GB RAM ve GeForce GTX 1060 veya Radeon RX 580 ekran kartına ihtiyaç duyulmaktadır. Önerilen ayarlarda oynayabilmek için ise Intel i7 8. nesil veya Ryzen 5 3. nesil işlemci, minimum 16 GB RAM ve GeForce GTX 1070 veya Radeon RX VEGA 56 ekran kartı gerekmektedir.

Elden Ring Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core I5-8400 veya AMD RYZEN 3 3300X

RAM: 12 GB RAM

İşletim Sistemi: WINDOWS 10

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580

Boş Disk Alanı: 60 GB

Ekran Kartı Belleği: 3 GB

Elden Ring Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core I7-8700K veya AMD RYZEN 5 3600X

RAM: 16 GB

İşletim Sistemi: Windows 10/11

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1070 veya AMD Radeon RX VEGA 56

Boş Disk Alanı: 60 GB

Ekran Kartı Belleği: 8 GB

Elden Ring Kaç GB?

Elden Ring'i oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 60 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

Elden Ring Ne Zaman Çıkacak?

Elden Ring, 25 Şubat 2022 tarihinde tüm platformlarda erişime açılacak.

Elden Ring Kaç TL?

Geçtiğimiz aylarda 299 TL olarak duyurulan Elden Ring'e daha sonralarında zam gelmişti. Elden Ring'in şu anlık güncel fiyatı 499 TL'dir.

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