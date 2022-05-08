Ekran kartı almak isteyenlere müjde: Fiyat düşüşü için tarih verildi!
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Kripto madenciliği ve bilgisayar toplama aktivitesiyle birlikte popüler hale gelen ekran kartlarında beklenen indirim yaklaşıyor.
Tüm dünyada çip krizine bağlı olarak teknolojik cihazlarda belirli bir pahalılık söz konusu. Bu alanda en büyük darbeyi yiyen ürünlerin başında hiç kuşkusuz ekran kartları geliyor. Ancak, bilgisayar donanım şirketi Corsair'ın konuya ilişkin bazı tahminleri bulunuyor.
EKRAN KARTLARI, DÜNYA FİYAT LİSTESİNİN ALTINA DÜŞEBİLİR
Corsair, çok yakında ekran kartı dünyasında indirim halinin kullanıcılar beklediğini belirtti. Öyle ki fiyat listesinin de altına inebileceğini belirten şirketin CEO'su Andy Paul, bunun için 2022'nin ikinci yarısının beklenmesi gerektiğini belirtti. Böylece bilgisayar toplayan kullanıcılar için bir fırsat yaklaşıyor.
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Ülkemizdeki ekonomik şartlar baz alındığında bu iyileşmenin ne kadarlık bir değişime uğrayacağı belirsiz. Ancak öngörülen olumlu temel büyüme eğilimleri gerçekleşirse diğer önemli birimlerde de gözle görülür indirimler olabilir. Öte yandan konuya ilişkin olarak Corsair'in CEO'su Andy Paul, şu ifadeleri kullandı.
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