Ekran kartı almak isteyenlere müjde: Fiyat düşüşü için tarih verildi!

Tüm dünyada çip krizine bağlı olarak teknolojik cihazlarda belirli bir pahalılık söz konusu. Bu alanda en büyük darbeyi yiyen ürünlerin başında hiç kuşkusuz ekran kartları geliyor. Ancak, bilgisayar donanım şirketi Corsair'ın konuya ilişkin bazı tahminleri bulunuyor.

EKRAN KARTLARI, DÜNYA FİYAT LİSTESİNİN ALTINA DÜŞEBİLİR

Corsair, çok yakında ekran kartı dünyasında indirim halinin kullanıcılar beklediğini belirtti. Öyle ki fiyat listesinin de altına inebileceğini belirten şirketin CEO'su Andy Paul, bunun için 2022'nin ikinci yarısının beklenmesi gerektiğini belirtti. Böylece bilgisayar toplayan kullanıcılar için bir fırsat yaklaşıyor.

Ülkemizdeki ekonomik şartlar baz alındığında bu iyileşmenin ne kadarlık bir değişime uğrayacağı belirsiz. Ancak öngörülen olumlu temel büyüme eğilimleri gerçekleşirse diğer önemli birimlerde de gözle görülür indirimler olabilir. Öte yandan konuya ilişkin olarak Corsair'in CEO'su Andy Paul, şu ifadeleri kullandı.





GPU kart fiyatlarının yakın vadede olması gereken yere geri dönmesini bekliyoruz. Belki de fiyat listesinin altında indirimli GPU ve CPU ürünlerinin piyasaya sürülmesi ve makul fiyatlara alınmasıyla birlikte 2022'nin ikinci yarısı ve 2023'te kendi kendine yapılan oyun bilgisayarı etkinliğinde bir artış görmeyi bekliyoruz. Çevre Birimlerinde de benzer bir olumlu eğilim görüyoruz.







En pahalı birimlerden birisi olan ekran kartlarında ön görülen indirimlerin olmasıyla bilgisayar toplama konusunda yoğunlaşma bekleniyor. Ek olarak son dönemde popüler hale gelen kripto madenliciği için de önemli bir fırsat olarak görülebilir. Öte yandan böyle bir ön görünün neye dayanarak yapıldığı henüz bilinmiyor. Olayın çip kriziyle doğrudan ilişkisi merak konusu. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından veya SDN Forum'dan bizlerle paylaşabilirsiniz.

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