eFootball™ Championship Haziran'da başlıyor!

"eFootball™ Championship 2022", elit oyunculardan tamamen yeni başlayanlara kadar her seviyeden oyuncunun katılımına açık bir turnuva. Oyunun adının "eFootball™" olarak güncellenmesinin ardından daha önce "eFootball League" olarak bilinen turnuvanın ismi de "eFootball Championship" olarak değişti. Şampiyona kapsamında iki turnuva düzenlenecek. Bunlardan ilki Avrupanın çeşitli kulüpleriyle resmi olarak iş birliği içerisinde olan profesyonel espor oyuncularına yönelik "eFootball™ Championship Pro 2022", diğeri ise her seviyeden oyuncuya açık olan espor turnuvası "Championship Open 2022".

Hem "eFootball Championship Pro" turnuvasında yarışacak profesyonel esporcular hem de herkese açık "eFootball Championship Open"da yer alacak oyuncular, oyunun yeni modu "Dream Team" (Rüya Takım) ile mücadele edecek.

Turnuvaya katılacak kulüpler ve her iki organizasyonun da programı, ilerleyen tarihlerde açıklanacak.

eFootball™ Championship Pro 2022 – Haziran'da başlıyor

Bu turnuvanın katılımcıları Avrupa'nın çeşitli futbol kulüpleriyle anlaşmalı profesyonel oyunculardan oluşacak. Organizasyonda yer alacak oyuncular dünyanın en iyi esporcuları arasından seçilecek ve eFootball™ 2022'nin yeni oyun modu rüya Takımı aracılığıyla teke tek mücadele edecekler.

Karşılaşmalar tüm dünyada canlı olarak internet üzerinden yayınlanacak.

eFootball™ Championship Open 2022 Elemeleri – Elemeler Haziran'da başlıyor

"eFootball™ Championship Open 2022", eFootball™ 2022'nin en kapsamlı ve resmi espor turnuvası olma niteliğini taşıyor. Bu turnuva dünyanın dört bir yanından isteyen herkesin katılımına açık.

Oyuncular Haziran 2022'de başlayacak Round 1 karşılaşmalarına katılmak zorunda değiller. İsterlerse oyun içindeki ilgili etkinliklere katılım sağlayarak da eleme turunda yer alabilirler.

Önceki sezonlar, toplamda 8 milyondan fazla kullanıcı "eFootball.Open" turnuvasına katılım gösterdi. "Dream Team" modunda en iyi skorları elde eden oyuncular turnuvanın üst seviyelerinde yer alma hakkı kazanacak ve nihayet "World Finals" (Dünya Finalleri) karşılaşmalarında karşı karşıya gelerek Dünyanın En İyi Oyuncusu olmak için birbirine meydan okuyacak. Dünya finalleri tüm dünyada çevrimiçi olarak yayınlanacak.

"Rüya Takım ("Dream Team") Hakkında

"Rüya Takımı" (Dream Team"), kullanıcıların oyuncularla ve menajerlerle sözleşme imzalayarak, oyun içi öğelerden (ör. maçlarda kazandıkları GP'ler) faydalanarak ve dünyanın her yerinden kullanıcılarla kapışarak kendi orijinal takımlarını kurmalarına yarayan yepyeni bir oyun modu. Kullanıcılar ayrıca oyuncularını bireysel oyun tarzlarına uyacak şekilde geliştirebilir ve güçlendirebilir ve ayrıca oyuncularla sözleşme imzalayıp geliştirerek takımlarını organize edebilir.

Bültenler / Gamegar