Dwarf Fortress sistem gereksinimleri neler? Dwarf Fortress kaç GB?
Gamegar Haberleri
Bay 12 Games tarafından geliştirilip Kitfox Games'in yayıncılığını yaptığı Dwarf Fortress'ın sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Dwarf Fortress sistem gereksinimleri neler? Dwarf Fortress kaç GB? Detayları haberimizde…
Şimdiye kadar yaratılmış bir dünyanın en derin, en karmaşık simülasyonu. Efsanevi Cüce Kalesi şimdi Steam'de. Bir kale inşa edin ve cücelerinizin derinlemesine oluşturulmuş bir dünyaya karşı hayatta kalmalarına yardım etmeye çalıştığınız Dwarf Fortress sistem gereksinimleri neler? Dwarf Fortress kaç GB? İşte detaylar…
Düşük sistemli PC dostu Dwarf Fortress'ı oynamak için Intel Dual Core işlemci, 4 GB RAM ve Intel HD 3000 veya AMD HD 5450 veya NVIDIA 9400 GT ekran kartına sahip olmanız yeterlidir.
Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız
- İşletim Sistemi : XP SP3
- İşlemci : Intel Dual Core 2.4GHz+
- Bellek : 4 GB RAM
- Ekran Kartı : Intel HD 3000 veya AMD HD 5450 veya NVIDIA 9400 GT
- Depolama : 500 MB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi : Windows 7
- İşlemci : Intel Dual Core 4GHz+
- Bellek : 4 GB RAM
- Depolama : 500 MB kullanılabilir alan
Dwarf Fortress'ı oynayabilmek için en temel kurulum dahil 500 MB boş alan gerekmektedir.