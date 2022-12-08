Bay 12 Games tarafından geliştirilip Kitfox Games'in yayıncılığını yaptığı Dwarf Fortress'ın sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Dwarf Fortress sistem gereksinimleri neler? Dwarf Fortress kaç GB? Detayları haberimizde…

Şimdiye kadar yaratılmış bir dünyanın en derin, en karmaşık simülasyonu. Efsanevi Cüce Kalesi şimdi Steam'de. Bir kale inşa edin ve cücelerinizin derinlemesine oluşturulmuş bir dünyaya karşı hayatta kalmalarına yardım etmeye çalıştığınız Dwarf Fortress sistem gereksinimleri neler? Dwarf Fortress kaç GB? İşte detaylar…

DWARF FORTRESS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Düşük sistemli PC dostu Dwarf Fortress'ı oynamak için Intel Dual Core işlemci, 4 GB RAM ve Intel HD 3000 veya AMD HD 5450 veya NVIDIA 9400 GT ekran kartına sahip olmanız yeterlidir.

DWARF FORTRESS MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : XP SP3

: XP SP3 İşlemci : Intel Dual Core 2.4GHz+

: Intel Dual Core 2.4GHz+ Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı : Intel HD 3000 veya AMD HD 5450 veya NVIDIA 9400 GT

: Intel HD 3000 veya AMD HD 5450 veya NVIDIA 9400 GT Depolama : 500 MB kullanılabilir alan

DWARF FORTRESS SİSTEM GEREKSİNİMLER

İşletim Sistemi : Windows 7

: Windows 7 İşlemci : Intel Dual Core 4GHz+

: Intel Dual Core 4GHz+ Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Depolama : 500 MB kullanılabilir alan

DWARF FORTRESS KAÇ GB?

Dwarf Fortress'ı oynayabilmek için en temel kurulum dahil 500 MB boş alan gerekmektedir.