Dust nasıl ortaya çıktı? Counter Strike'ın popüler haritası nasıl bu kadar başarılı olabildi?

Yıl 1999. Valve şirketinin oyunu olan Half Life, oyun camiasında büyük ilgiyle karşılandı. Ardından Valve ekibi, yeni bir oyun çıkarmaya karar verdiler. Bu oyun adı Team Fortress idi. Bu sıralarda henüz 16 yaşında olan Dave Johnston, bu haberleri büyük ilgiyle takip ederken 1999 sonlarına doğru Team Fortress oyununun ilk ekran görüntüleri yayınlandı.

Bu gelişmeler yaşanırken yeni bir bağımsız Half Life modu olan Counter Strike,yavaş yavaş yükselişe geçiyordu. Dave de bu moda bir harita yapmaya karar verdi. Kısa süre içerisinde de haritayı bitirdi ve adını "cs_tire" koydu. Bu harita o kadar sevildi ki Counter Strike'ın yapımcılarından olan Jess Cliffe, Dave'eoyunun bir sonraki Betası için yeni bir harita yapmasını istedi.

Bu harita, oyuna yeni gelecek olan bomba imha modu için olacaktı. Dave'in aklında ise Team Fortress oyununun ekran görüntülerinden kopyalar alarak harita yapmaktı. Haritanın CT başlangıcını adeta kopyala yapıştır yaparak oluşturan Dave, işin sonunda birilerinin bunu anlayacağını ve başının belaya gireceğini anladı ve kalan tüm bölgeleri kendi özgün fikirleriyle oluşturdu.

Geriye sadece bomba kurma alanlarını yerleştirmek kalmıştı. Dave, A bölgesini nereye koyacağı kesindi. A bölgesini haritanın avlu alanına yerleştirecekti.

B bölgesi ile ilgili ise çok tereddütte kalsa da en sonunda B bölgesini yer altı kısmına koyma kararını verdi.

Ve haritanın bu halini Jess Cliffe'e yolladı. Cliffe, B bölgesini CT başlangıcına yerleştirmesini söyledi. Bu şekilde takımların daha dengeli olacağını düşünüyordu. Dave, bu öneriyi kabul etti ve denileni yaptı. Ardından da haritanın test aşamaları başladı. Testerların hepsi haritayı çok iyi bulduklarını söyledi. Haritanın adı ise Dave'in istediği gibi "Dust" oldu.Birkaç gün sonra oyunun yeni Betasının yayınlandığı haberini aldı. Oyuna girdiğinde sunuculara baktı ve şok oldu. Sunucuların neredeyse hepsinde haritası "de_dust" oynanıyordu ve bu sunucular sürekli full çekiyordu.

Başarısız olacağı korkusuyla yayınladığı haritası Dust, oyunun en başarılı ve en sevilen haritalarından biri olmuştu. Ve Dave, o zamanlar bilmiyordu ki iki yıl sonra yayınlayacağı "Dust 2" haritası, Dust'ın başardığının kat ve kat fazlasını başaracaktı.