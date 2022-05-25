Dream Daddy'nin geliştiricisi yeni psikolojik korku oyunu Homebody'yi duyurdu - Haberler

Homebody'nin PC ve konsollara çıkış yapması beklenirken ilk fragmanı duyuruldu ancak oyunun çıkış tarihi hakkında bir bilgi verilmedi.

HOMEBODY DUYURULDU

Bağımsız stüdyo Game Grumps tarafından geliştirilen psikolojik korku oyunu Homebody'nin ilk fragmanı yayınlandı. Steam mağazasında yerini alan korku oyununun çıkış tarihi henüz belirlenmedi.

Homebody, geçmişin anılarının peşini bırakmayan ve amansız bir katil tarafından avlanan bir grup arkadaş hakkında bir hayatta kalma korku bulmaca oyunudur. Devam et ya da denerken öl. Dream Daddy'nin geliştiricisi GameGrumps'ın zihinlerinden: The Dad Dating Simulator, klasik slasher filmlerinden ilham alan tamamen farklı bir deneyim sunuyor.

HOMEBODY KORKU OYUNUN KONUSU NE?

Emily ve üniversite arkadaşları, Perseid meteor yağmurunu izlemek için uzak bir kiralık evde toplandılar. Bir zamanlar sahip oldukları bağları yeniden alevlendirmeye çalışırlar, ancak kalıcı duygusal yaralar ve sosyal kaygılar Emily'yi her zamankinden daha yalnız hissetmesine neden olur. Güç aniden kesildiğinde, neredeyse bir rahatlama olur. Ancak karanlığın örtüsü altında, gizemli bir katil onları birer birer alır. Eğer Emily bir çıkış yolu bulamazsa, sonsuza dek bu kabusun içinde sıkışıp kalacaktır.

Katilden kaçın, evin hileli bulmacalarını çözün ve arkadaşlarınızla yeniden bağlantı kurun. Evden kaçmak ilk başta imkansız görünebilir, ancak parçaları bir araya getirme girişimiyle kan lekeli resim giderek daha net hale gelir.