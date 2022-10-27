Dragon Age: Dreadwolf alfa sürümü ile tamamen oynanabilir hale geldi. Yeni oyunun geliştirme sürecinde önemli bir aşamaya geçildi.

Uzun bir süredir yapım aşamasında olan Dragon Age: Dreadwolf alfa sürümüne erişti. Oyunun ilk görevinden son görevine kadar tamamen oynanabilir olduğu belirtildi. BioWare Genel Müdürü Gary McKay paylaştığı gönderide aşağıdaki ifadeleri kullandı.

"Oyun bir bütün haline geldi. Açılış sahnelerinden en sonuna kadar oyunu deneyim edebiliyoruz. Artık anlatım hızına, karakter arası ilişkilere ve oyuncu gelişme sürecine odaklanabiliriz. Bu süreçte geri bildirim toplayıp kapsamlı bir test çalışması sürdüreceğiz."

Aynı zamanda Mass Effect üçlemesinin devam oyunu üzerinde çalışan BioWare'de yoğun bir mesai sürüyor. Oyuncuları fantastik Thedas diyarına götüren Dragon Age serisi ise geliştirici ekibin en çok beklenen oyunları arasında yer alıyor. Uzun geliştirme süreçleri ise BioWare ekibinin yabancı olduğu bir konu değil. Hem serinin önceki oyunları hem de geliştiricinin imzasını taşıyan diğer yapımlar uzun bir geliştirme sürecinden sonra oyun dünyası ile buluşuyor.

İlk olarak 2018'de duyurulan Dragon Age: Dreadwolf, DA: Inquisition'da yaşanan olayların sonrasını konu alacak. Yeni RPG oyunu PlayStation 5, Xbox Series X|S ve Microsoft Windows üzerinde çıkış yapacak. Fakat oyunun çıkış tarihine dair net bir açıklama gelmedi. Alfa sürümü tamamlanan yapımın önümüzdeki yakın zamanda çıkış yapmayacağını tahmin ediyoruz.

Adeta yılan hikayesine dönen geliştirme süreci ise birbirinden büyük isimlerin projeden ayrılmasına şahit oldu. Casey Hudson ve Mark Darrah gibi isimler 2021'in başında BioWare ile yollarını ayırdı. Bu süreçte projenin başındaki pek çok isim stüdyo ile yollarını ayırdı. 2018'den bu yana süren yapım aşaması BioWare bünyesinde yaşanan problemler ile beraber büyük oranda sekteye uğradı.

Bir süredir Morrison kod adıyla geliştirilen Dragon Age: Dreadwolf aynı zamanda seride doğrudan devam oyunu niteliği taşıyan ilk yapım olacak. Önceki oyunlar ise aynı evrende geçen farklı öyküleri oyuncularla buluşturdu.