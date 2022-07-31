Dr. Disrespect'in Kurduğu Stüdyonun İlk Oyunu Deadrop için Demo Yayımlandı

Absürt karakteriyle çok sevilen Dr. Disrespect, 2021'in aralık ayında Midnight Society isimli bir oyun stüdyosu kurmuştu. Kurulduğu günden bu yana sessizliğini koruyan stüdyo, aralık ayında boş kadroları için çalışan aradığını duyurmuştu. Midnight Society imzalı ilk oyunu olacak Deadrop için bir demo yayımlandı.

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Oyunun demosunun dağıtıldı içerik üreticileri, Deadrop'un oynanış görüntülerini paylaşma hakkına sahipler. Henüz ortalama 6 aylık bir geliştirme süreci geçiren yapımın oyun içi görüntülerinin açık bir şekilde yayımlanmasına izin verilmesi cesur bir hareket olduğu kadar tehlikeli de.

Aşağıda Twitch yayıncısı BigfryTV'nin YouTube kanalına yüklediği oynanış görüntülerini izleyebilirsiniz.

Deadrop için İlk Değerlendirmeler Pek İç Açıcı Görünmüyor

Oyunu oynayan içerik üreticileri ve oynanış görüntülerinden yola çıkarak görüşlerini belirten oyunseverler, Midnight Society'nin ilk gözağrısı olacak Deadrop hakkında pek olumlu görüşlere sahip değiller. Oyunun tecrübesiz bir stüdyonun 6 aylık bir ürünü olduğunu vurgulayarak acımasızlık yapıldığı görüşüne sahip olanlar olsa da hayal kırıklığına uğrayanların ağır bastığı söylenebilir.

Öte yandan yukarıda da belirttiğimiz gibi Deadrop'un mevcut demosu henüz 6 aylık bir geliştirme sürecinden geçti. Geliştirici stüdyonun amacı, yayıncıların ve diğer oyunseverlerin yorumlarını almak ve geliştirme sürecini bu eleştiriler doğrultusunda devam ettirmekti. Bu nedenle Dr. Disrespect'in FPS oyunu için hala umut var diyebiliriz.

Deadrop'un ne zaman çıkış yapacağı konusunda henüz bir açıklama gelmiş değil.