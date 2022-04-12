Dövüş Oyunu Sifu İçin Geliştirilen Batman Modu Göz Büyülüyor

BATMAN (SaveButonu) -

Sifu Batman moduyla yepyeni bir deneyim vadediyor. Oyunun severleri tarafından geliştirilen mod ana karakteri Gotham Şövalyesi Batman ile değiştiriyor.

6 Şubat'ta çıkış yapan Sifu 2022'nin en başarılı oyunlarından biri oldu. Sloclap tarafından geliştirilen dövüş oyunu Metacritic üzerinde kullanıcı oylamalarıyla 7.0 puan almayı başardı. Her geçen gün artan topluluk desteği sayesinde oyun çok daha ilginç bir hal alıyor. Geçtiğimiz aylarda geliştirilen ve daha sonrasında güncellenen modlardan biri de Sifu Batman modu oldu.

Oyundaki ana karakterin modellemesini Batman ile değiştiren mod ortaya pek havalı görüntüler çıkmasını sağlıyor. Batman 2022 adındaki mod, Batman filmlerindeki sinematik dövüş sahnelerini aratmayan anlara önayak oluyor. NosbornGG rumuzlu bir kullanıcı tarafından tasarlanan modül için özel bir video yayımlandı. Film görüntüleriyle oynanış kesitlerini birleştiren videoya Batman'in sesi de eşlik ediyor. İzleyene Sifu satın aldırıp mod kurdurtacak kadar etkileyici gözüken videoyu aşağıdaki bağlantı üzerinden izleyebilirsiniz.

Sifu Batman modu ise başarılı dövüş oyunu için geliştirilen tek süper kahraman modu değil. Batman'ın yanı sıra süper kahraman dünyasının ikonik isimleri için geliştirilen birkaç farklı içerik paketi de bulunuyor. Batman modunun aksine kullanmak için ekstra ücret talep eden bir diğer mod ise ana karakteri Catwoman'a çeviriyor.

Babasını öldürenlerden intikam almak isteyen bir gence hayat verdiğimiz yapım bu modlar aracılığıyla çok daha keyifli bir süper kahraman oyununa dönüşüyor diyebiliriz. Benzer modlara göz atmak için Nexus Mods üzerinden Sifu'yu seçebilir ve oyun için geliştirilen en güncel modları görüntüleyebilirsiniz.

Fakat bu modlarla temel oyundakinin aksine karakterlerin herhangi bir yaşlanma belirtisi göstermediğini belirtelim. Oyunun ölünce yaşlanarak yeniden doğma mekaniği yeni modeller sebebiyle görsel açıdan varlığını yitiriyor. Yine de oyun üçlemesine doymayan Batman hayranlarının bu modu seveceğini düşünüyoruz.

SaveButonu / Gamegar