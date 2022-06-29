Disney Dreamlight Valley 6 Eylül'de Erken Erişime Açılacak

Geliştiriciliğini ve yayıncılığını Gameloft'un üstlendiği Disney Dreamlight Valley 6 Eylül'de bütün platformlarda erken erişime açılacak.

Simülasyon türündeki Disney Dreamlight Valley önümüzdeki aylarda erken erişim olarak oyuncularla buluşacak. Gameloft Nintendo Direct Mini sunumu sırasında yaptığı açıklamada oyunun 6 Eylül'de bütün platformlar üzerinden simultane olarak erken erişime açılacağını söyledi. Oyunun bitmiş ücretsiz tam sürümünün gelmesi için ise 2023'ü beklememiz gerekecek. Paylaşılan bilgilere göre oyunun erken erişim versiyonunu oynayabilmek için Founder's Pack isimli pakete sahip olmanız gerekiyor.

Founder's Pack oyunun erken erişim versiyonunun yanı sıra kozmetik ve fazladan oyun içi para gibi bonuslarla gelecek. Oyunun erken erişim versiyonunu deneyim etmenin bir başka yolu ise Xbox Game Pass. Game Pass kullanıcıları Dreamlight Valley'i ek bir ücret ödemeden deneyim etme şansına sahip olacaklar. Yapılan açıklamalara göre oyunun 2023'e kadar erken erişimde kalması bekleniyor. Gameloft sonrasında tam sürümü yayınlayacak. Ayrıca oyun ücretsiz olacak.

Dreamlight Valley'in çıkış yapacağı platformların listesi de bir hayli geniş. Oyun PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch ve Steam, Microsoft Store ve Epic Games Store üzerinden de bilgisayarlar için çıkış yapacak. Oyun erken erişime bütün bu platformlar üzerinde aynı anda açılacak. Paylaşılan bilgilere göre oyunun ana hikayesini bitirmek yaklaşık 40 ila 60 saat sürecek.

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Bol bol eski ve yeni Disney karakterleriyle karşılaşacağımız Disney Dreamlight Valley, etrafta koşturup görev yaptığımız bir simülasyon olacak. Eskiden cenneti andıran fakat The Forgetting isimli bir olaydan sonra karanlığa yenik düşen Dreamlight Valley'i tekrar eski güzel günlerine kavuşturmaya çalışacak ve bölgeyi adeta ele geçiren Night Thorn'lar ile mücadele edeceğiz.

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