Dishonored ve Deathloop Aynı Evrende Geçiyor

Yaratıcı direktör Dinga Bakaba Dishonored ve Deathloop oyunlarının aynı evrende geçtiğini açıkladı. Bakaba Xbox podcast programında oyunlar hakkında uzun bir süredir merak edilen noktayı açıklığa kavuşturdu.

Arkane Studios oyun dünyasının en saygın stüdyoları arasında yer alıyor. Daha önce birbirinden özgün yapımlara imza atan stüdyonun kataloğunda Prey, Dishonored ve Deathloop gibi yapımlar var. Oyuncuları ilginç dünya tasvirleri ile sürükleyici hikayelere davet eden Arkane'den yeni bir açıklama geldi. Stüdyoda Yaratıcı Yönetmen olarak görev alan Dinga Bakaba stüdyonun en sevilen oyunları arasındaki gizemi açığa kavuşturdu.

Konuk olduğu Xbox podcast programında Dinga Bakagaba Dishonored ve Deathloop oyunlarının aynı evrende geçtiğini ifade etti. Oyuncular ise oyunların resmettiği dünyalarda uzun süredir çeşitli ipuçları arıyor. Forumlarda iki yapım arasındaki bağlantıyı bulmaya çalışan oyuncuların sorusu nihayet cevabını aldı. Bakaba bu konu hakkında sorulan soruya aşağıdaki yanıtı verdi.

"Evet, kesinlikle. Deathloop'u Dishonored'un devamında geçecek şekilde hayal ettik. Oyun Dishonored 2'nin genişleme paketi Death of the Outsider'ın sonrasında geçiyor."

Yaratıcı Yönetmen Deathloop'da oyuncuların keşfettiği Blackreef adasına pek çok ipucu bıraktıklarını da ekledi. Bakaba "oyunda aslında pek çok ipucu var. Bunlardan bazıları spoiler niteliğinde. Bağlantıyı destekleyen çok fazla küçük şey var. Bunların çoğu insanların burnunun dibindeydi. İnsanlar tüm bunları şimdi çözüyor."

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Bakaba'ya göre iki oyunun aynı evrende geçtiğini kanıtlayan oldukça bariz bir ipucu var. Deathloop oyunundaki Heritage Gun üzerind Dunwall Kulesi'ni simgeleyen bir logo görülebiliyor. Oyuncuların çoğu iki yapımın aynı evrenin sınırları içerisinde gerçekleştiğini çözmüştü.

Böylece Arkane Studios'un yetkili isminden bir doğrulama alınmış oldu. Yine de Deathloop'un Dishonored'ın devam oyunu olmadığını unutmamak gerekiyor.