Arkane Studios'un geliştirip Bethesda Softworks'ün yayıncılığını yaptığı FPS aksiyon suikastçi oyunu Dishonored 2'nin sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak ediliyor. Peki, Dishonored 2 sistem gereksinimleri neler? Dishonored 2 kaç GB? Detayları haberimizde…

Sınıfının en iyileri arasında mutlaka oynanması gereken bir intikam hikayesi olarak övülen Dishonored 2, Arkane Studio'nun gişe rekorları kıran birinci şahıs aksiyon oyunudur. Peki, Dishonored 2 sistem gereksinimleri neler? Dishonored 2 kaç GB? İşte detaylar…

DISHONORED 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Dishonored 2'yi en düşük ayarlarda oynayabilmek için Intel Core i5-2400 veya AMD FX-8320 işlemci, minimum 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD radeon HD 7970 ekran kartına sahip olmak yeterlidir.

DISHONORED 2 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel Core i5-2400 veya AMD FX-8320

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660 veya AMD Radeon HD 7970

Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

DISHONORED 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-4770 veya AMD FX-8350

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1060 veya AMD Radeon RX 480

Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

DISHONORED 2 KAÇ GB?

Dishonored 2'yi oynayabilmek için en temel kurulum dahil 60 GB boş depolama alanı gerekmektedir.