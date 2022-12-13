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Dishonored 2 sistem gereksinimleri neler? Dishonored 2 kaç GB?

Gamegar Haberleri

Dishonored 2 sistem gereksinimleri neler? Dishonored 2 kaç GB?

Arkane Studios'un geliştirip Bethesda Softworks'ün yayıncılığını yaptığı FPS aksiyon suikastçi oyunu Dishonored 2'nin sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak ediliyor. Peki, Dishonored 2 sistem gereksinimleri neler? Dishonored 2 kaç GB? Detayları haberimizde…

Sınıfının en iyileri arasında mutlaka oynanması gereken bir intikam hikayesi olarak övülen Dishonored 2, Arkane Studio'nun gişe rekorları kıran birinci şahıs aksiyon oyunudur. Peki, Dishonored 2 sistem gereksinimleri neler? Dishonored 2 kaç GB? İşte detaylar…

Dishonored 2'yi en düşük ayarlarda oynayabilmek için Intel Core i5-2400 veya AMD FX-8320 işlemci, minimum 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD radeon HD 7970 ekran kartına sahip olmak yeterlidir.

  • İşletim Sistemi: Windows 7
  • İşlemci: Intel Core i5-2400 veya AMD FX-8320
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660 veya AMD Radeon HD 7970
  • Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

  • İşletim Sistemi: Windows 10
  • İşlemci: Intel Core i7-4770 veya AMD FX-8350
  • Bellek: 16 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1060 veya AMD Radeon RX 480
  • Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

Dishonored 2'yi oynayabilmek için en temel kurulum dahil 60 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

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