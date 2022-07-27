Discord, Xbox beta test kullanıcılarının erişimine açıldı

Microsoft, geçtiğimiz hafta duyurulan sesli sohbet uygulaması Discord'u daha çok test edilmesi için Xbox Insider'a açıyor ve Xbox test kullanıcıları Xbox-Discord entegrasyonunu deneyimleyebilirler.

Microsoft, beta test kullanıcıları için Discord ses entegrasyonunu içerecek yeni bir Xbox pano güncellemesi yayınladı. Xbox test kullanıcılarına özel olarak açılan Discord uygulaması, Xbox One veya Xbox Series X|S konsollarındaki Discord Voice'ta sohbet etme özelliği aktif edildi.

DİSCORD XBOX NASIL BAĞLANIR?