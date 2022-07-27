Discord, Xbox beta test kullanıcılarının erişimine açıldı
Geçtiğimiz hafta Xbox ve Discord entegrasyonunun duyurulmasının ardından ilk günden Alpha ve Alpha Skip-Ahead Xbox test kullanıcıların davet etti ve Discord uygulaması artık davet gerektirmeksizin Xbox beta test kullanıcıları için erişime açıldı.
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Microsoft, geçtiğimiz hafta duyurulan sesli sohbet uygulaması Discord'u daha çok test edilmesi için Xbox Insider'a açıyor ve Xbox test kullanıcıları Xbox-Discord entegrasyonunu deneyimleyebilirler.
Microsoft, beta test kullanıcıları için Discord ses entegrasyonunu içerecek yeni bir Xbox pano güncellemesi yayınladı. Xbox test kullanıcılarına özel olarak açılan Discord uygulaması, Xbox One veya Xbox Series X|S konsollarındaki Discord Voice'ta sohbet etme özelliği aktif edildi.
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DİSCORD XBOX NASIL BAĞLANIR?
- Discord mobil uygulamasının ve Xbox mobil uygulamalarının son sürümlerini indirin (Android'de Discord beta uygulamasını indirmeniz gerekecek)
- Xbox'ınızda Rehber'i açın ve "Gruplar ve sohbetler" sekmesine gidin
- "Xbox'ta Discord Voice'u deneyin!" düğmesine tıklayın ve QR kodunu taramak için telefonunuzu kullanın.
- Hesaplarınızı bağlamak için Discord mobil uygulamasındaki yönergeleri izleyin
- Bir araya katılmak ve konsolunuza ses aktarmak için Discord mobil uygulamasındaki talimatları izleyin