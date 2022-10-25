Disco Elysium sistem gereksinimleri neler? Disco Elysium kaç GB?
Gamegar Haberleri
ZA/UM'un geliştirip yayıncılığını yaptığı dedektif temalı rol yapma oyunu Disco Elysium'un sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Disco Elysium sistem gereksinimleri neler? Disco Elysium kaç GB? Detayları haberimizde…
Disco Elysium, çığır açan bir rol yapma oyunudur. Eşsiz bir beceri sistemini kullanacağın bu oyunda bir dedektifsin. Ayaklarının altındaysa yollarını aşındırabileceğin koca bir şehir var. Unutulmaz karakterleri sorgula, cinayetleri çöz veya rüşvet al. İster kahraman ol ister sersefil bir hayat sür. Peki, Disco Elysium sistem gereksinimleri neler? Disco Elysium kaç GB? İşte detaylar…
Disco Elysium'u 30 FPS'te oynamak için Intel Core 2 Duo işlemci, 512MB grafik kartlı ve2 GB RAM yeterli olacaktır.
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- İşletim Sistemi: Windows 7
- İşlemci: Intel Core 2 Duo
- Bellek: 2 GB RAM
- Ekran Kartı: DirectX 11 compatible video card (integrated or dedicated with min 512MB memory)
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 20 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i7 veya AMD 1800
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA Geforce 1060
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 20 GB kullanılabilir alan.
Disco Elysium'u oynayabilmek için en temel kurulum dahil 20 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.