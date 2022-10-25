ZA/UM'un geliştirip yayıncılığını yaptığı dedektif temalı rol yapma oyunu Disco Elysium'un sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Disco Elysium sistem gereksinimleri neler? Disco Elysium kaç GB? Detayları haberimizde…

Disco Elysium, çığır açan bir rol yapma oyunudur. Eşsiz bir beceri sistemini kullanacağın bu oyunda bir dedektifsin. Ayaklarının altındaysa yollarını aşındırabileceğin koca bir şehir var. Unutulmaz karakterleri sorgula, cinayetleri çöz veya rüşvet al. İster kahraman ol ister sersefil bir hayat sür. Peki, Disco Elysium sistem gereksinimleri neler? Disco Elysium kaç GB? İşte detaylar…

DISCO ELYSIUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Disco Elysium'u 30 FPS'te oynamak için Intel Core 2 Duo işlemci, 512MB grafik kartlı ve2 GB RAM yeterli olacaktır.

DISCO ELYSIUM MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel Core 2 Duo

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: DirectX 11 compatible video card (integrated or dedicated with min 512MB memory)

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

DISCO ELYSIUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7 veya AMD 1800

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA Geforce 1060

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan.

DISCO ELYSIUM KAÇ GB?

Disco Elysium'u oynayabilmek için en temel kurulum dahil 20 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.