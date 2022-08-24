Dirt 4 sistem gereksinimleri neler? Dirt 4 kaç GB?
Gamegar Haberleri
Codemasters tarafından geliştirilip yayınlanan arazi yarış serisi Dirt 4'ün sistem gereksinimleri ralliseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Dirt 4 sistem gereksinimleri neler? Dirt 4 kaç GB? Detayları haberimizde…
Ralli oyunlarının popüler serilerinden olan Dirt'ün dördüncü oyunu Dirt 4, en zorlu ralli, rallycross ve landrush yollarıyla yüzleşirken sizleri direksiyonun başına geçiriyor. Peki, Dirt 4 sistem gereksinimleri neler? Dirt 4 kaç GB? İşte detaylar…
Dirt 4'ü en düşük grafiklerde oynamak isteyen oyuncuların AMD FX veya Intel Core i3 işlemciye, 4 GB RAM ve NVIDIA GeForce GT 440 veya AMD HD5570 ekran kartına ihtiyaç duyulmaktadır.
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- İşletim Sistemi: Windows 7
- İşlemci: AMD FX veya Intel Core i3
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: AMD HD5570 veya NVIDIA GT440
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5 4690 veya AMD FX 8320
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 780 veya AMD R9 390
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
Dirt 4'ü oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 50 GB boş depolama alanı gerekmektedir.