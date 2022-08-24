Codemasters tarafından geliştirilip yayınlanan arazi yarış serisi Dirt 4'ün sistem gereksinimleri ralliseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Dirt 4 sistem gereksinimleri neler? Dirt 4 kaç GB? Detayları haberimizde…

Ralli oyunlarının popüler serilerinden olan Dirt'ün dördüncü oyunu Dirt 4, en zorlu ralli, rallycross ve landrush yollarıyla yüzleşirken sizleri direksiyonun başına geçiriyor. Peki, Dirt 4 sistem gereksinimleri neler? Dirt 4 kaç GB? İşte detaylar…

DIRT 4 SİSTEM GEREKSİİNMLERİ NELER?

Dirt 4'ü en düşük grafiklerde oynamak isteyen oyuncuların AMD FX veya Intel Core i3 işlemciye, 4 GB RAM ve NVIDIA GeForce GT 440 veya AMD HD5570 ekran kartına ihtiyaç duyulmaktadır.

DIRT 4 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: AMD FX veya Intel Core i3

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: AMD HD5570 veya NVIDIA GT440

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

DIRT 4 ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5 4690 veya AMD FX 8320

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 780 veya AMD R9 390

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

DIRT 4 KAÇ GB?

Dirt 4'ü oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 50 GB boş depolama alanı gerekmektedir.