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Dirt 4 sistem gereksinimleri neler? Dirt 4 kaç GB?

Gamegar Haberleri

Dirt 4 sistem gereksinimleri neler? Dirt 4 kaç GB?

Codemasters tarafından geliştirilip yayınlanan arazi yarış serisi Dirt 4'ün sistem gereksinimleri ralliseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Dirt 4 sistem gereksinimleri neler? Dirt 4 kaç GB? Detayları haberimizde…

Ralli oyunlarının popüler serilerinden olan Dirt'ün dördüncü oyunu Dirt 4, en zorlu ralli, rallycross ve landrush yollarıyla yüzleşirken sizleri direksiyonun başına geçiriyor. Peki, Dirt 4 sistem gereksinimleri neler? Dirt 4 kaç GB? İşte detaylar…

Dirt 4'ü en düşük grafiklerde oynamak isteyen oyuncuların AMD FX veya Intel Core i3 işlemciye, 4 GB RAM ve NVIDIA GeForce GT 440 veya AMD HD5570 ekran kartına ihtiyaç duyulmaktadır.

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  • İşletim Sistemi: Windows 7
  • İşlemci: AMD FX veya Intel Core i3
  • Bellek: 4 GB RAM
  • Ekran Kartı: AMD HD5570 veya NVIDIA GT440
  • Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
  • Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

  • İşletim Sistemi: Windows 10
  • İşlemci: Intel Core i5 4690 veya AMD FX 8320
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GTX 780 veya AMD R9 390
  • Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
  • Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Dirt 4'ü oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 50 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

Dirt 4 sistem gereksinimleri neler? Dirt 4 kaç GB?

Dirt 4 sistem gereksinimleri neler? Dirt 4 kaç GB?

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

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