Dinkum sistem gereksinimleri neler? Dinkum kaç GB? - Haberler

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Dinkum sistem gereksinimleri neler? Dinkum kaç GB?

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Dinkum sistem gereksinimleri neler? Dinkum kaç GB?

Bağımsız geliştirici James Bendon tarafından geliştirilip yayınlanan macera oyunu Dinkum'un sistem gereksinimleri oyuncular tarafından araştırılıyor. Steam'de erken erişim ile yayınlanan hayatta kalma oyunu Dinkum'un sistem gereksinimleri merak ediliyor. Peki, Dinkum sistem gereksinimleri neler? Dinkum kaç GB? Detayları haberimizde…

14 Temmuz'da James Bendon'ın geliştirip yayınladığı ve Steam'de erken erişim ile piyasaya sürdüğü çevrimiçi eşli macera oyunu Dinkum'un sistem gereksinimleri araştırılıyor. Peki, Dinkum sistem gereksinimleri neler? Dinkum kaç GB? İşte detaylar…

DİNKUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Düşük sistemli PC dostu Dinkum'u minimum ayarlarda oynayabilmek için Intel Core i3 işlemci, 4 GB RAM ve NVIDIA GTX 560 veya AMD Radeon HD 6970 ekran kartına ihtiyaç duyulmaktadır.

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DİNKUM MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

  • İşletim Sistemi: Windows 7 veya üstü
  • İşlemci: Intel Core i3
  • Bellek: 4 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GTX 560 veya AMD Radeon HD 6970
  • Depolama: 1 GB kullanılabilir alan
  • DirectX: Sürüm 9.0c
  • Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
  • Ses Kartı: DirectX compatible

DİNKUM KAÇ GB?

Dinkum'u oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 1 GB boş depolama alan gerektirmektedir.

DİNKUM KONUSU

İyi günler! Yeni bir adil Dinkum hayatına başlamaya ve yeni evinizi çalılıklara inşa etmeye hazır olun. Avustralya'nın vahşi taşralarından ilham alan bir adada tropikal okaliptüs ormanlarını, kavurucu çölleri ve serin billabongları keşfedin. Dev vombatlara iyi bakın, arkadaşlarınızla oynayın ve bir ripper zamanına hazır olun!

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

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