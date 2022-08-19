Deceit sistem gereksinimleri neler? Deceit kaç GB?
Gamegar Haberleri
World Makers'ın geliştiriciliğini ve yayıncılığını üstlendiği oynaması ücretsiz PvP korku oyunu Deceit'in sistem gereksinimleri korku oyunu severler tarafından araştırılıyor. Peki, Deceit sistem gereksinimleri neler? Deceit kaç GB? Detayları haberimizde…
Oynaması ücretsiz çok oyunculu PvP korku oyunu Deceit'in sistem gereksinimleri oyuncular tarafından merak ediliyor. Peki, Deceit sistem gereksinimleri neler? Deceit kaç GB? Detayları haberimizde…
Deceit'i minimum ayarlarda oynamak için Intel Core i3 veya AMD Ryzen 3 işlemci, 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 750 Ti veya AMD Radeon R7 265 ekran kartı gerekmektedir.
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i3 veya AMD Ryzen 3
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti veya AMD Radeon R7 265
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 20 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5 veya AMD Ryzen 5
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 veya AMD Radeon R9 290X
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 20 GB kullanılabilir alan
Deceit'i oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 20 GB boş depolama alanı gerekmektedir.
Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız
Deceit dürüstlük ve aldatmaca sezgilerinizi test eden çok oyunculu birinci şahış nişancı oyunudur. Bir akıl hastahanesinde, etrafınızda 5 yabancıyla, size yabancı gelen bir ses sonucu uyanırsınız. Grubunuzdaki iki kişiye bir virüs enfekte edilmiştir. Peki kaçmayı kimler başaracak? Binanın bir ucundan diğer ucuna gitmeye çalışırken, elektrikler kesilerek karanlığı ortaya çıkaracaktır. Bu karanlık Hastalıklı kişilerin Korkunç Şey formuna dönüşüp diğerlerine saldırmasına olanak sağlar. Hayatta kalma şansını arttırmak için kendinize müttefikler bulun ve haritadaki görevleri tamamlayın.