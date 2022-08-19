Oynaması ücretsiz çok oyunculu PvP korku oyunu Deceit'in sistem gereksinimleri oyuncular tarafından merak ediliyor. Peki, Deceit sistem gereksinimleri neler? Deceit kaç GB? Detayları haberimizde…

DECEIT SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Deceit'i minimum ayarlarda oynamak için Intel Core i3 veya AMD Ryzen 3 işlemci, 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 750 Ti veya AMD Radeon R7 265 ekran kartı gerekmektedir.

DECEIT MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i3 veya AMD Ryzen 3

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti veya AMD Radeon R7 265

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

DECEIT ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5 veya AMD Ryzen 5

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 veya AMD Radeon R9 290X

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

DECEIT KAÇ GB?

Deceit'i oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 20 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

DECEIT KONUSU NE?

Deceit dürüstlük ve aldatmaca sezgilerinizi test eden çok oyunculu birinci şahış nişancı oyunudur. Bir akıl hastahanesinde, etrafınızda 5 yabancıyla, size yabancı gelen bir ses sonucu uyanırsınız. Grubunuzdaki iki kişiye bir virüs enfekte edilmiştir. Peki kaçmayı kimler başaracak? Binanın bir ucundan diğer ucuna gitmeye çalışırken, elektrikler kesilerek karanlığı ortaya çıkaracaktır. Bu karanlık Hastalıklı kişilerin Korkunç Şey formuna dönüşüp diğerlerine saldırmasına olanak sağlar. Hayatta kalma şansını arttırmak için kendinize müttefikler bulun ve haritadaki görevleri tamamlayın.