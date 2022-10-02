Dead Space Remake Oynanış Fragmanı 4 Ekim'de Gösterilecek

Dead Space Remake geliştiricisi Motive'in Twitter'da paylaştığı şifreli mesaj çözüldü, yeni fragmanını 4 Ekim'de göreceğiz.

27 Eylül'de Dead Space Remake geliştiricisi Motive, Twitter üzerinden "Make us whole." yazısı ile kriptik mesaj içeren bir fotoğraf paylaştı. Serinin ikonik sözlerinden biri ile paylaşılan bu şifre hayranların ilgisini hızlıca çekti. Kısa bir süre içerisinde bu şifrenin altında saklanan video bulundu ve videoda Dead Space serisinin ana düşmanları Necromorphlar ve baş karakter Isaac Clarke'ı görebiliyoruz. Daha da önemlisi video 4 Ekim'de yeni bir oynanış fragmanının yayınlanacağını belirtiyor.

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Hayranlar aynı zamanda bu şifreli mesajlara bağlı bir Instagram hesabı da buldu. Hesapta birbirine bağlanmış toplam 12 seviye bulunuyor, ve Twitter üzerinden paylaşılan kriptik mesajın çözülmesi ile 1. seviyenin kilidinin açıldığını görüyoruz. Bu da demek oluyor ki Motive'in hayranlarının çözmesi için paylaşacağı 11 şifre daha var. Oyun dünyasında uzun süredir hasret kaldığımız "şifreli paylaşımlar ile bilgilendirme yapma" akımının geri döndüğünü görmek de gerçekten sevindirici.

Bunun üstüne geçtiğimiz günlerde Motive, resmi siteleri üzerinden oyunun gelişim aşamasında neleri hedeflediklerini anlatan uzunca bir yazı paylaşıldı. Yazıya göre hedeflenen şey oyunun hikaye ve işleyişi olarak orijinale yakın hissettirmesi, ancak yeni oyunlar, filmler, hatta çizgi romanlar ile devasa bir hal almış bu dünyaya atıfları da içeren yeniliklerin olacağı yönünde.

Dead Space Remake ilk gösterildiğinde "Remake" kelimesi hayranlarını biraz korkutmuştu, çünkü "Remake", "Remastered"a göre daha büyük değişiklikleri kapsayan bir terim. Ancak paylaşılan yazı hayranların bu korkusunu söndürmeyi başarmış gibi duruyor.