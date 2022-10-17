Dead Space 3 sistem gereksinimleri neler? Dead Space 3 kaç GB?
Gamegar Haberleri
Visceral Games'in geliştirip Electronic Arts'ın yayınladığı aksiyon korku oyunu Dead Space 3'ün sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Dead Space 3 sistem gereksinimleri neler? Dead Space 3 kaç GB? Detayları haberimizde…
Necromorph sallgının kaynağını keşfedip yok etmek için Isaac Clarke ve Sgt. John Carver ile uzayın derinliklerindeki Tau Volantis buz gezegenine doğru yolculuğa çıkın. Peki, Dead Space 3 sistem gereksinimleri neler? Dead Space 3 kaç GB? İşte detaylar…
Düşük sistemli PC dostu oyunu Dead Space 3'ü 30 FPS'te oynayabilmek için 2.8 GHz'li işlemci, minimum 1 GB RAM ve NVIDIA GeForce 6800 veya AMD ATI X1600 Pro ekran kartına ihtiyaç duyulmaktadır.
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- İşletim Sistemi: Windows 7
- İşlemci: 2.8 GHz işlemci
- Bellek: 1 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 6800 veya AMD ATI X1600 Pro
- DirectX: Sürüm 9.0c
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 10 GB kullanılabilir alan
Dead Space 3'ü oynayabilmek için en temel kurulum dahil 10 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.