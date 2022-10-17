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Dead Space 3 sistem gereksinimleri neler? Dead Space 3 kaç GB?

Gamegar Haberleri

Dead Space 3 sistem gereksinimleri neler? Dead Space 3 kaç GB?

Visceral Games'in geliştirip Electronic Arts'ın yayınladığı aksiyon korku oyunu Dead Space 3'ün sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Dead Space 3 sistem gereksinimleri neler? Dead Space 3 kaç GB? Detayları haberimizde…

Necromorph sallgının kaynağını keşfedip yok etmek için Isaac Clarke ve Sgt. John Carver ile uzayın derinliklerindeki Tau Volantis buz gezegenine doğru yolculuğa çıkın. Peki, Dead Space 3 sistem gereksinimleri neler? Dead Space 3 kaç GB? İşte detaylar…

Düşük sistemli PC dostu oyunu Dead Space 3'ü 30 FPS'te oynayabilmek için 2.8 GHz'li işlemci, minimum 1 GB RAM ve NVIDIA GeForce 6800 veya AMD ATI X1600 Pro ekran kartına ihtiyaç duyulmaktadır.

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  • İşletim Sistemi: Windows 7
  • İşlemci: 2.8 GHz işlemci
  • Bellek: 1 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 6800 veya AMD ATI X1600 Pro
  • DirectX: Sürüm 9.0c
  • Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
  • Depolama: 10 GB kullanılabilir alan

Dead Space 3'ü oynayabilmek için en temel kurulum dahil 10 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

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