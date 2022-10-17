Visceral Games'in geliştirip Electronic Arts'ın yayınladığı aksiyon korku oyunu Dead Space 3'ün sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Dead Space 3 sistem gereksinimleri neler? Dead Space 3 kaç GB? Detayları haberimizde…

Necromorph sallgının kaynağını keşfedip yok etmek için Isaac Clarke ve Sgt. John Carver ile uzayın derinliklerindeki Tau Volantis buz gezegenine doğru yolculuğa çıkın. Peki, Dead Space 3 sistem gereksinimleri neler? Dead Space 3 kaç GB? İşte detaylar…

DEAD SPACE 3 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Düşük sistemli PC dostu oyunu Dead Space 3'ü 30 FPS'te oynayabilmek için 2.8 GHz'li işlemci, minimum 1 GB RAM ve NVIDIA GeForce 6800 veya AMD ATI X1600 Pro ekran kartına ihtiyaç duyulmaktadır.

DEAD SPACE 3 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: 2.8 GHz işlemci

Bellek: 1 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 6800 veya AMD ATI X1600 Pro

DirectX: Sürüm 9.0c

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 10 GB kullanılabilir alan

DEAD SPACE 3 KAÇ GB?

Dead Space 3'ü oynayabilmek için en temel kurulum dahil 10 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.