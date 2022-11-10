Dark Souls: Remastered'ın online özellikleri geri yüklendi
Gamegar Haberleri
Geliştirici ekip FromSoftware, sunucularının hacklenme endişeleri nedeniyle bu yılın başlarında çevrimdışı hale getirdikleri Dark Souls Remastered'ın online özellikleri, aylar sonra tekrardan aktif hale getirildi.
PC'deki Dark Souls Remastered, Dark Souls 2 ve Dark Souls 3 için online özellikleri, hackerların oyuncu bilgisayarlarını kontrolünü ele geçirmesine izin veren bir istismar keşfedildikten sonra Ocak 2022'de bu özellik kaldırıldı.
Bandai Namco ve FromSoftware'in istismarı kaldırmak için çalışmalar yürütmesinin ardından Ağustos ayında Dark Souls 3 sunucuları başarıyla tekrar çevrimiçi hale getirilirken Dark Souls2: Scholar of the First Sin için çok oyunculu hizmetleri Ekim ayında açıldı.
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Uzun bir bekleyişin ardından Dark Souls'un Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile 9 Kasım itibariyle Dark Souls Remastered'ın PC versiyonu için online özellikleri tekrardan aktif edildiği bildirilirken oyunculara sabırları, anlayışları ve destekleri için teşekkür ettiler.
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