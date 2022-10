Dark Souls: Prepare to Die Sunucuları Tamamen Kapatılıyor

Yapımcı FromSoftware Dark Souls sunucuları hakkında açıklamada bulundu. Stüdyo yaptığı açıklamada oyunun sunucularının tamamen kapalı kalacağını belirtti.

Oyun dünyasında yeni bir türün sınırlarını belirleyen Dark Souls oyununun Prepare to Die sürümü hakkında geliştiricilerden yeni bir karar geldi. Büyük oranda tek oyunculu olmasına rağmen PVP bileşenlerini de bünyesinde barındıran Dark Souls: Prepare to Edition yakında sunucularına veda edecek. Oyuncuların birbirlerinin evrenini istila etmesine fırsat tanıyan özellik sunucuların kapatılması ile beraber devre dışı kalacak.

Dark Souls'da oyunu bitirdikten sonra kendi karakterinizi yaratarak diğer oyunculara karşı savaşmak mümkün. Yapay zeka düşmanlarla saatler harcadıktan sonra bir başka oyuncuya karşı mücadele etmek Dark Souls'un sevilen yanları arasında yer alıyor.

Bu yüzden de çıkışının üzerinden uzun süreler geçse bile oyuncular Dark Souls oyunlarına sadece PVP deneyimi yaşamak için giriş yapıyor. FromSoftware ise t Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Dark Souls: Prepare to Die Edition'ın bir süredir kapalı olan sunucularının geri açılmayacağını duyurdu. Prepare to Die Edition'ın sunucuları 9 ay önce güvenlik sorunları nedeniyle kapatılmış, PvP özelliği kullanım dışı kalmıştı.

Gelen bu haberle beraber Prepare to Die Edition'da artık çevrimiçi özelliklerin tamamen kaldırılacağı da kesinleşmiş oldu. FromSoftware bu kapatılmanın sebebi olarak da sunucuların yaşını ve eski oluşunu gösterdi.

FromSoftware yaptığı açıklamada Dark Souls: Remastered'ın sunucuları üstünde çalışmaya devam ettiklerini de söyledi. Şirket sunucuların ne zaman açılacağına dair kesin bir tarih vermedi. Yapılan paylaşımda çalışmaların devam ettiği ve süreç bittiğinde bunun oyuncularla paylaşılacağı belirtildi. Ayrıca FormSoftware Dark Souls II: Scholar of the First Sin'in çevrimiçi özelliklerinin geri getirildiğini de duyurusuna ekledi.

Bundan sonra Prepare to Die Edition için sunucular kapatılacak olsa da oyuncular Dark Souls: Remastered ile PVP deneyimini tekrar yaşayabilecek. Sunucuların açılma tarihi ise ilerleyen süreçte paylaşılacak.