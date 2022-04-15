Cyberpunk 2077'nin genişlemesi önümüzdeki sene geliyor

CD Projekt'in Cyberpunk 2077 için lansman sonrası planları, oyunun beklenmedik derecede hatalı bir duruma gelmesinden sonra büyük bir şekilde raydan çıktı ve stüdyoyu genişletmeler yerine düzeltmelere odaklanmaya zorladı.

Stüdyo bir yıl önce planlanan Cyberpunk 2077 genişlemesinin hala geliştirilmekte olduğunu söyledi, ancak o zamandan bu yana odak noktası düzeltmeler oldu. Geçtiğimiz aylarda gelen 1.5 güncellemesi, oyundaki hemen hemen her şeyi değiştirdi ve PS5 ve Xbox Series X/S konsolları için uzun zamandır beklenen yeni nesil yükseltmesini de içeriyordu.

CD Projekt Red'in ortak CEO'su Adam Kicinski, "Cyberpunk serisine tamamen bağlıyız ve onu daha da geliştirmeyi amaçlıyoruz" dedi. "Yakın zamanda Cyberpunk için yeni bir dizi iyileştirme yayınladık ve önümüzdeki aylarda çıkacak olan bir sonraki güncelleme olan 1.6 üzerinde de çalışıyoruz. Daha sonra, Cyberpunk'a destek devam edecek, ancak odağımız yavaş yavaş hem Cyberpunk hem de The Witcher franchise'larındaki yeni, heyecan verici çabalara kayacak. Şu anda, ekibimizin büyük kısmı 2023'te piyasaya sürülmesi hedeflenen Cyberpunk 2077 genişlemesi üzerinde çalışıyor. "

Kicinski, bir Soru-Cevap oturumunda, The Witcher 3'ün yeni nesil güncellemesinin son gecikmesinin zaman çizelgesinde bir faktör olmadığını söyledi: "Çok fazla" geliştiricinin işi bitirmesi gerekmiyor ve projeyi devralmak diğer işlerin "gelişimini etkilemeyecek". Ne yazık ki, 2023'te Cyberpunk 2077 genişlemesinin ne zaman ortaya çıkabileceği konusunda daha spesifik olmayı reddetti, ancak bu yılın ilerleyen zamanlarında daha fazla ayrıntının ortaya çıkması bekleniyor.