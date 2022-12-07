Cyberpunk 2077'nin çok oyunculu modu iptal edildi

Cyberpunk 2077'de kıdemli görev tasarımcısı ve koordinatörü Philipp Weber'in yabancı basına yaptığı röportajda, geliştirmenin yeni özellikler eklemek yerine orada olanı düzeltmeye odaklanmak için nasıl değiştiğini açıkladı.

CYBERPUNK 2077 ÇOK OYUNCULU MODU İPTAL EDİLDİ

Geçtiğimiz günlerde Game of The Year sürümü alacağı onaylanan Cyberpunk 2077'nin çok oyunculu modunun piyasaya sürülmesi daha önceden planlanıyordu. Ancak oyunun sorunlu lansmanı nedeniyle çok oyunculu mod getirmek yerine ilk başta oyundaki hataları gidermekle uğraşıldı.

Cyberpunk 2077, 2020'de piyasaya sürülmeyi beklenen çok oyundan biriydi, ancak göze çarpan hatalar ve optimizasyon sorunları nedeniyle istenilen lansmanı yapamadı.

Geliştirici ekip CD Projekt Red ise çok Cyberpunk 2077 için çok oyunculu modu çıkartmak yerine ilk başta Game of The Year sürümü çıkartma kararı aldığını açıkladı.

Philip Weber'in açıklamasının devamında ise şu sözlere yer verdi:

"Cyberpunk'ın (piyasaya sürülmesinden sonra) önceliklerinin neler olduğuna gerçekten bakmamız gerekiyordu" dedi. "Öncelik, ana deneyimin gerçekten iyi bir durumda olan insanlar için çalışacak olmasıydı ve esasen, önceliklerin değişmesi, diğer Ar-Ge projelerinin ortadan kalkması gerektiği anlamına geliyordu. Cyberpunk ile aynı anda birçok şey yapmak istedik ve sadece gerçekten odaklanmamız ve 'Tamam, önemli olan kısım nedir? Evet, o kısmı gerçekten çok iyi yapacağız."