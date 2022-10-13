Cyberpunk 2077 Evreninde Geçen Roman 2023'te Geliyor

Cyberpunk 2077: No Coincidence adlı roman 2023'te çıkış yapacak. Rafal Kosik tarafından yazılacak olan bilim kurgu kitabı okurları Night City'e götürecek.

Cyberpunk 2077: No Coincidence adlı roman 2023'te çıkış yapacak. Polonyalı bilim kurgu yazarı Rafal Kosik tarafından yazılacak olan kitap okurları Night City'e götürecek.

Cyberpunk 2077'nin resmi Twitter hesabı oyun ile aynı evrende geçecek olan kitabın duyurusunu yaptı. Ağustos 2023'te raflarda olması planlanan No Coincidence adlı kitap Rafal Kosik tarafından kaleme alınacak. Polonyalı bilim kurgu yazarı Night City'de geçen yeni bir serüveni anlatacak.

Paylaşılan gönderide aşağıdaki ifadeler yer aldı.

"Yeni roman Cyberpunk 2077: No Coincidence Ağustos 2023'te kitap mağazalarında."

"Rafal Kosik tarafından yazılan No Coincidence Night City'yi tehlikelerini keşfeden bir grup yabancının hikayesini anlatacak. Yeni detaylar için takipte kalın."

Adını Tesadüf Değil olarak tercüme edebileceğimiz roman yüksek ihtimalle Türkçeye de kazandırılacaktır. Dolayısıyla kitabın Türkiye için daha geç bir tarihte çıkacağını söyleyebiliriz. 2023'ün son çeyreğinde ya da 2024'ün başında Cyberpunk 2077 romanı raflarda yerini alabilir.

Paylaşılan gönderide kitabın kapak tasarımı da gözler önüne serildi. Oyuncuları şimdiden heyecanlandıran roman oyunun evrenini genişletecek.

Studio Trigger imzalı Cyberpunk: Edgerunners dizisi ile beraber aksiyon macera oyunu birçok platformda zirveye yükseldi. Başarısız çıkış süreci ve ağır ilerleyen güncellemelerden sonra Cyberpunk 2077'nin kaderi yeniden yazılmış gibi görünüyor. Özellikle dizinin getirdiği heyecan ile beraber oyun en çok oynananlar listesinde tekrar yerini aldı.

Cyberpunk 2077 Devam Oyunu Hakkında Yeni Detaylar Ortaya Çıktı

Bununla beraber 2023'te çıkış yapacak olan Phantom Libery ek paketi de oyuncuları tekrar Night City sokaklarına davet edecek. CD Projekt Red ise geçtiğimiz süreçte yeni bir Cyberpunk oyununun geliştirileceğini açıkladı. Ek paketin çıkışından sonra Boston'da kurulan yeni stüdyo ile beraber ekip kolları sıvayacak. Polonya merkezli oyun geliştiricisi 2023 yılında bir roman ve bir ek paket ile oyunun sınırlarını genişletmeyi hedefliyor.