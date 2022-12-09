INGAME STUDIOS tarafından geliştirilen ve 505 Games'in yayıncılığını yaptığı aksiyon nişancı oyunu Crime Boss Rockay City'nin sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı araştırılıyor. Peki, Crime Boss Rockay City sistem gereksinimleri neler? Crime Boss Rockay City kaç GB? Crime Boss Rockay City kaç TL? Detayları haberimizde…

Crime Boss: Rockay City, tek başına veya arkadaşlarla oynanabilen birinci şahıs nişancı soygun oyunudur. Suçları birer birer işleyip Rockay City'nin yeni Kralı olmaya kararlı bir adam olan Travis Baker olarak oynayın. Peki, Crime Boss Rockay City sistem gereksinimleri neler? Crime Boss Rockay City kaç GB? Crime Boss Rockay City kaç TL? İşte detaylar…

CRIME BOSS ROCKAY CITY SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Crime Boss Rockay City'yi en düşük ayarlarda oynamak için Intel Core i7-4790 veya AMD Ryzen 5 1600 işlemci, 16 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 1650 veya AMD Radeon RX 570 ekran kartı gerekmektedir.

CRIME BOSS ROCKAY CITY MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-4790 veya AMD Ryzen 5 1600

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1650 veya AMD Radeon RX 570

DirectX: DirectX 12

Depolama: 90 GB boş alan

CRIME BOSS ROCKAY CITY SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-10600K veya AMD Ryzen 5 3600XT

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070 veya AMD Radeon RX Vega 56

DirectX: DirectX 12

Depolama: 90 GB boş alan

CRIME BOSS ROCKAY CITY KAÇ GB?

Crime Boss Rockay City'yi oynayabilmek için en temel kurulum dahil 90 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

CRIME BOSS ROCKAY CITY KAÇ TL?

Crime Boss Rockay City, Epic Games Store'da 329 TL ile satışa sunulmaktadır. Oyunu ön sipariş ile yüzde 40 indirimli olarak 197,40 TL'ye satın alabilirsiniz.