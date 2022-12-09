Crime Boss: Rockay City duyuruldu! İşte çıkış tarihi ve fiyatı

Ingame Studios'un geliştirip 505 Games'in yayıncılığını yaptığı tek başına veya arkadaşlarınla beraber soygunlar yapabileceğiniz aksiyon nişancı oyunu Crime Boss: Rockay City duyuruldu.

Yayıncı 505 Games, yıldızlarla dolu aksiyon nişancı oyunu Crime Boss: Rockay City'den duyuru fragmanını yayınladı. Yönetmen Quentin Tarantino'nun kadrosundan eksik etmediği Michael Madsen, Crime boss Rockay City'de başrolde yer alıyor.

CRIME BOSS ROCKAY CITY DUYURULDU

Kumlu koylardan yükselen gökdelenlere kadar heyecan kokan, gelişen bir metropol olan Rockay City'nin bu ihtişamın ötesinde şiddetli bir bölge savaşı var… Eski mafya babasının vefatından sonra Rockay City'nin yeni kralı aranıyor. Zirveye yükselmek için birer birer suçlar işleyip Rockay City'nin kralı olmaya kararlı bir adam olan Travis Baker'ı yöneteceğiniz Crime Boss: Rockay City duyuruldu.

CRIME BOSS ROCKAY CITY NE ZAMAN ÇIKACAK?

Crime Boss Rockay City, 28 Mart 2023 tarihinde Epic Games Store'da piyasaya sürülecek.

CRIME BOSS ROCKAY CITY KAÇ TL?

Crime Boss Rockay City'nin Epic Games Store fiyatı 329 TL olarak belirlendi. Oyunun lansmanına kadar yüzde 40 indirimli olarak 197,40 TL'ye ön siparişle satın alınabilmektedir.