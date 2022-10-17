Crash Bandicoot 4 sistem gereksinimleri neler? Crash Bandicoot 4 kaç GB?
Gamegar Haberleri
Toys for Bob ve Beenox'un birlikte geliştirip Activision'ın yayıncılığını üstlendiği eskimeyen seri Crash Bandicoot 4'ün sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Crash Bandicoot 4 sistem gereksinimleri neler? Crash Bandicoot 4 kaç GB? Detayları haberimizde…
PlayStation'ın efsanevi oyunu Crash Bandicoot'un yeni oyunu Crash Bandicoot 4: It's About Time'ın sistem gereksinimleri açıklandı. Peki, sevilen video oyunu serisi Crash Bandicoot 4'ün sistem gereksinimleri neler? Crash Bandicoot 4 kaç GB? İşte detaylar…
Crash Bandicoot 4'ü en düşük ayarlarda oynayabilmek için Intel Core i3-4340 veya AMD FX-6300 işlemci, minimum 8 GB RAM ve NVIDIA GTX 660 veya AMD Radeon HD 7950 ekran kartı gerektirmektedir.
- İşletim Sistemi : Windows 10
- İşlemci : Intel Core i3-4340 veya AMD FX-6300
- Bellek : 8 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GTX 660 veya AMD Radeon HD 7950
- Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama : 30 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi : Windows 10
- İşlemci : Intel Core i5-2500k veya AMD Ryzen 5 1600X
- Bellek : 16 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GTX 970 veya AMD R9 390
- Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama : 30 GB kullanılabilir alan
Crash Bandicoot 4'ü oynayabilmek için en temel kurulum dahil bilgisayarınızda 30 GB boş depolama alanı gerekmektedir.
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Crash Bandicoot 4, 18 Ekim 2022'de Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S ve Steam için çıkış yapacak.