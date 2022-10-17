Toys for Bob ve Beenox'un birlikte geliştirip Activision'ın yayıncılığını üstlendiği eskimeyen seri Crash Bandicoot 4'ün sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Crash Bandicoot 4 sistem gereksinimleri neler? Crash Bandicoot 4 kaç GB? Detayları haberimizde…

PlayStation'ın efsanevi oyunu Crash Bandicoot'un yeni oyunu Crash Bandicoot 4: It's About Time'ın sistem gereksinimleri açıklandı. Peki, sevilen video oyunu serisi Crash Bandicoot 4'ün sistem gereksinimleri neler? Crash Bandicoot 4 kaç GB? İşte detaylar…

CRASH BANDICOOT 4 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Crash Bandicoot 4'ü en düşük ayarlarda oynayabilmek için Intel Core i3-4340 veya AMD FX-6300 işlemci, minimum 8 GB RAM ve NVIDIA GTX 660 veya AMD Radeon HD 7950 ekran kartı gerektirmektedir.

CRASH BANDICOOT 4 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel Core i3-4340 veya AMD FX-6300

: Intel Core i3-4340 veya AMD FX-6300 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GTX 660 veya AMD Radeon HD 7950

: NVIDIA GTX 660 veya AMD Radeon HD 7950 Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı

: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama : 30 GB kullanılabilir alan

CRASH BANDICOOT 4 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel Core i5-2500k veya AMD Ryzen 5 1600X

: Intel Core i5-2500k veya AMD Ryzen 5 1600X Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GTX 970 veya AMD R9 390

: NVIDIA GTX 970 veya AMD R9 390 Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı

: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama : 30 GB kullanılabilir alan

CRASH BANDICOOT 4 KAÇ GB?

Crash Bandicoot 4'ü oynayabilmek için en temel kurulum dahil bilgisayarınızda 30 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

CRASH BANDICOOT 4 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Crash Bandicoot 4, 18 Ekim 2022'de Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S ve Steam için çıkış yapacak.