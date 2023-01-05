Counter-strike: Siege veya Rainbow 6: Siege Ubisoft Montreal tarafından geliştirilen ve Ubisoft tarafından yayımlanan Birinci şahıs nişancı türünde bir video oyunudur. Ancak akşam saatlerinde Counter-strike oyununda sorun yaşandı. Peki, Counter-strike çöktü mü? Counter-strike sorun mu var, problem ne?

Tom Clancy's Counter-strike Siege, oyuncuların bir anti-terörist birimi olan Rainbow takımından değişik 'operatörler' olarak oynayabileceği Birinci şahıs nişancı türünde bir video oyunudur. Bu operatörlerin değişik uyrukları, ekipmanları, yetenekleri ve işlevleri vardır. Pek, bu akşam Counter-strike çöktü mü? Counter-strike sorun mu var, problem ne?

COUNTER-STRİKE ÇÖKTÜ MÜ?

Counter-strike'te çeşitli erişim sorunları yaşandı Ancak henüz resmi açıklama gelmedi.