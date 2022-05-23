Corsair ilk oyuncu dizüstü bilgisayarını tanıttı - Haberler

Oyuncu ekipmanları ve donanımları ile masaüstü bilgisayar alanında yıllardır kalitesini konuşturan Corsair ilk oyuncu dizüstü bilgisayarını piyasaya sürdü. Voyager a1600 model koduna sahip olan bilgisayar, AMD Ryzen 6000 serisi işlemcilerden ve Radeon RX 6000 serisi ekran kartlarından güç alıyor.

Corsair'in bize sağladığı resimler yalnızca render görselleri olduğu için cihazın tasarımını doğrudan görme şansımız olmalı. Tasarımda en dikkat çekici detaylardan birisi, Macbook modellerinde uzun süre kullanılan ve son modellerde kaldırılan Touch Bar yani dokunmatik alan. Tahmin edebileceğiniz üzere Corsair buna Touch Bar demiyor, S-tuş kısayolları olarak adlandırıyor.

Corsair Voyager a1600 özellikleri

Böylece klavyenin üst kısmında özelleştirilebilen 10 tuşa sahip oluyorsunuz ve bu tuşlar Elgato Stream Deck yazılımı tarafından destekleniyor. Böylece yayın yaparken sahne değiştirme, ses ayarlama gibi birçok işlemi harici bir alan dokunmadan kolayca yapabilirsiniz.

Voyager dizüstü bilgisayarı satın almak isteyenler Ryzen 7 6800HS ve Ryzen 9 6900HS işlemci arasında tercih yapabiliyor. Her iki işlemciye de Radeon 6800M ekran kartı eşlik ederken, 64 GB'a kadar RAM ve 2 TB'a kadar depolama seçeneği sunuluyor. Cihazda Corsair Vengeance DDR5 RAM'ler kullanılıyor.

Ryzen 7000

Corsair klavye konusundaki uzmanlığını burada da konuşturuyor ve bu bilgisayarda Cherry MX düşük profilli mekanik klavyeye yer yeriyor. Her tuş için RGB arkadan aydınlatma yer alırken, cihazda Full HD çözünürlükte bir kamerada bulunuyor.

16 inç büyüklüğündeki ekran 2560×1600 piksel çözünürlük ve 240 Hz yenileme hızı sunarken, giriş çıkış portları şu şekilde: iki Thunderbolt 3 USB 4.0 bağlantı noktası, bir USB 3.2 Gen 2 Type-C, bir USB 3.2 Gen 1 Type-A, bir SDXC 7.0 kart okuyucu ve bir ses jakı.

Razer'ın ardından Corsair'in de dizüstü bilgisayar sektörüne giriş yapması şaşırtıcı değil.

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