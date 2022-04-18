Çin, video oyunlarının canlı yayınlarını yasakladı

Çin'in Ulusal Radyo ve Televizyon İdaresi'nin yeni düzenlemesinde Çin'de yayınlanması onaylanmamış video oyunlarının yanı sıra Çin dışından gelen oyun yayınları ve espor müsabakaları için de geçerli olacağı bildirildi.

LİSANSIZ OYUNLARIN CANLI YAYINI YASAKLANDI

2021 Temmuz tarihinde yeni oyunlara lisans vermeyeceğini duyuran Çin hükümeti, geçtiğimiz günlerde yayınladığı duyuruda 45 adet yeni oyuna lisans vereceğini paylaştı. 9 ay sonra yeni oyunlara kapı açan Çin, şimdide canlı yayın platformlarında lisansı olmayan oyunların yayınının yapılmasını yasakladı.

Değişikliğin arkasındaki tetikleyici faktörlerden birisi, video oyunlarının Çin'de yayınlanması için resmi lisansa ihtiyaç duymasına rağmen, onaylanmamış oyunların genellikle, Huya, DouYu ve Bilibili gibi platformlarda oynanmasıdır.

Son zamanların en popüler video oyunu Elden Ring, ilk haftasında Çin'de günlük ortalama 17,1 milyon izleyiciye ulaşan bir hit oldu. Ancak Elden Ring'in Çin'de satışı onaylanmadı ve insanlar oyunu satın almanın farklı yollarını arıyor.