Çin Ligi LPL 2022 Bahar Mevsimi Lig Aşaması Tamamlandı!

LPL 2022 Bahar Mevsiminin lig aşaması tamamlandı. 17 takımdan oluşan ligin ilk 10 takımı Playoff'lara çıkmaya hak kazandı.

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Sezon 8 dünya şampiyonu olan Invictus Gaming, bu sene de Playoff potasının dışına çıktı. Sezon 9 dünya şampiyonu FPX ise, ucu ucuna Playoff havuzuna girmeyi başardı. Sezon 11'de dünya şampiyonu olan EDward Gaming, ligi 7. sırada bitirdiği için, Playoff'lara birinci turdan başlama şansını yakaladı. Playoff'lara çıkmaya hak kazanan takımlar:

Victory Five (14-2)

Royal Never Give Up (12-4)

JD Gaming (11-5)

LNG Esports (11-5)

TOP Esports (11-5)

Weibo Gaming (11-5)

EDward Gaming (10-6)

Bilibili Gaming (9-7)

Rare Atom (8-8)

FPX (8-8)

LPL 2022 Playoff

LPL kupasına giden Playoff aşamasının formatı şu şekilde:

Ligi ilk 10'da bitiren takımlar Playoff'lara katılır. Playoff'lar 2 aşamada gerçekleşir.

1. Aşama- (1-3. tur)

4,5,8 ve 9. takımlar, birinci havuzdan başlar. 8 ve 9. takımlar da ilk turda karşı karşıya gelir.

3, 6, 7 ve 10. takımlar ise ikinci havuzdan başlar. 7 ve 10. olan takımlar da bu havuzun ilk turunda karşı karşıya gelir.

Havuzun kazananları, ikinci aşamaya geçmeye hak kazanır.

2. Aşama- (4. Tur-Final)

Birinci aşamanın kazananları, 4. turda karşı karşıya gelir.

Maçlar 5 maç üzerinden oynanır.

Kazanan takım LPL 2022 Bahar Mevsimi şampiyonu olur ve MSI'da Çin bölgesini temsil etme fırsatını yakalar.

2022'de çıkmasını en çok beklediğiniz #oyun hangisi? — GameGar (@gamegarcom) March 22, 2022

EsporGazetesi.com / Gamegar