CD Projekt Red, Cyberpunk 2077 için yeni güncellemeler üzerinde çalışıyor

Geçtiğimiz aylarda büyük güncelleme ile yeni nesil konsollara çıkış yapan Cyberpunk 2077'ye yeni güncellemelerin gelmeye devam edeceği bildirildi. CD Projekt Red'te çalışan Cyberpunk 2077 Görev Direktörü Pawel Sasko'ya göre, RPG'yi geliştirmek için hala yapılması gereken işler bulunuyor.

CYBERPUNK 2077'YE GÜNCELLEMELER GELMEYE DEVAM EDECEK

Cyberpunk 2077 Görev Direktörü Pawel Sasko, "Oyunu hala geliştiriyoruz, çünkü hepimiz yapılması gereken işler olduğunun farkındayız" dedi. "1.5 gibi çocuklardan çok mutluyuz ve bu bize daha fazlasını veriyor... Sizin için çalışmaya teşvik edin, çünkü bunun için takdirinizi gösterin. Bu size söyleyebileceğim kadar. Sizin için bir şeyler üzerinde çalışıyoruz. Mesela, kelimenin tam anlamıyla her gün görevleri gözden geçiriyorum, insanlarla bir şeyler hakkında konuşuyorum, bu yüzden oluyor. "

Gelecekteki Cyberpunk 2077 içeriği sorulduğunda Sasko, CDPR'nin RPG için hikaye genişletmeleri geliştirdiğini tekrar doğruladı. "Size gelecek planlarımız hakkında hiçbir şey söyleyemem, ancak sizi temin ederim ki genişlemeler üzerinde çalışıyoruz - sizin için bir şeyler üzerinde çalışıyoruz."

Cyberpunk 2077'ye gelecek bir sonraki büyük güncellemenin çıkış tarihi hakkında bir açıklama yapılmadı.