CarX Street Android ne zaman çıkacak? CarX Street Android çıkış tarihi!

CarX Technology'nin geliştirdiği bağımsız yarış oyunu CarX Street'in Android cihazlara ne zaman çıkacağı yarış oyunu hayranları tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, CarX Street Android ne zaman çıkacak? Detayları haberimizde…

CarX Drift Racing gibi oyunların arkasındaki aynı ekibin geliştirdiği CarX Street'in iOS cihazlarda çıkış yapmasının ardından Android cihazlara ne zaman geleceği araştırılıyor. Peki, CarX Street Android ne zaman çıkacak? İşte detaylar…

CARX STREET ANDROID NE ZAMAN ÇIKACAK?

CarX Street'in geliştiricisi CarX Technologies'in Twitter hesabından 18 Kasım'da yapılan açıklama ile CarX Street'in Android sürümünün henüz yayınlanmaya hazır olmadığı bildirildi ve CarX Street Android'in bu yıl içerisinde çıkarmak için çok çalıştıklarını açıkladı.

"Şu anda ekip, CarX Street'in Android sürümüne odaklanmış durumda ve kelimenin tam anlamıyla her gün ilerleme kaydedildiğini görmekten mutluluk duyuyoruz."

CARX STREET ÖZELLİKLERİ

Gece geç saatlerde sokak yarışı dünyasına dalmaya hazır mısınız? Direksiyonun arkasına oturun: keşfedilecek devasa bir dünya var. Sürüklenme, hız, trafik, rakipler... En iyi yarışçı ol!

CarX Street'in dinamik açık dünyasında sokak yarışçısı olma özgürlüğünü kucaklayın. Meydan okumayı kabul et ve Sunset City'nin efsanesi ol. Otoyollarda ve şehir sokaklarında gerçekçi yarışların yanı sıra CarX Drift Racing 2'nin yapımcılarından en yüksek hızda drift yarışları.

CarX Technology araba davranışının tüm fiziğinin kilidini açan parça ayarını kullanarak hayallerinizdeki arabayı inşa edin. Her köşeyi keşfedin - CarX Street'in muazzam dünyası ve heyecan verici araba yarışları sizi heyecanlandıracak! Kulüpleri fethet, en yüksek hıza ulaş ve sürüklen!

KARİYER

En yüksek hızda sürün veya dönüşlerde sürüklenin. Seçim sizin!

Kulüplere katıl, patronları yen ve herkese bu şehirdeki en iyi sürücü olduğunu kanıtla!

Aracınız için parçalar seçin ve potansiyelinin% 100'ünü açın!

Arabalarınız için evler satın alın ve her yarış modu için koleksiyonlar oluşturun.

Şehir benzin istasyonlarında bir sonraki yarış için doğru gazla yakıt doldurun.

Dinamik gündüz / gece değişimi. Gecenin veya günün herhangi bir saatinde direksiyonun başına geçin.

GELİŞTİRİLMİŞ ARABA AYARI

Detaylı bir araba yapım sistemi.

Parçaları değiştirin ve arabanızı belirli bir yarış için kandırın.

Motor, şanzıman, gövde, süspansiyon ve lastikleri yükseltin.

Eşsiz arabanızın motorunu değiştirin.

GÖRSEL ARABA AYARI

Aynaları, farları, ışıkları, etek, tampon, jantlar ve çok daha fazlasını özelleştirin!

Arabanız için benzersiz bir görünüm yaratın!

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