Cafe Owner Simulator sistem gereksinimleri neler? Cafe Owner Simulator kaç GB?
Gamegar Haberleri
Second Reality'nin geliştirip RockGame'in yayıncılığını üstlendiği kafe işletme oyunu Cafe Owner Simulator'ın sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Cafe Owner Simulator sistem gereksinimleri neler? Cafe Owner Simulator kaç GB? Detayları haberimizde…
Kafe sahibi olarak bir dükkanı en çöplükten elit bir kafeye çevirmeye çalıştığınız Cafe Owner Simulator'ın sistem gereksinimleri araştırılıyor. Peki, Cafe Owner Simulator sistem gereksinimleri neler? Cafe Owner Simulator kaç GB? İşte detaylar…
Cafe Owner Simulator'ı minimum ayarlarda oynamak için Intel Core i5 işlemci, minimum 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580 ekran kartı gerektirmektedir.
- İşletim Sistemi : Windows 10
- İşlemci : Intel Core i5
- Bellek : 8 GB RAM
- Ekran Kartı : GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama : 12 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi : Windows 10
- İşlemci : Intel Core i5
- Bellek : 16 GB RAM
- Ekran Kartı : GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580
- DirectX : Sürüm 11
- Depolama : 12 GB kullanılabilir alan
Cafe Owner Simulator'ı oynayabilmek için en temel kurulum dahil 12 GB boş depolama alanı gerekmektedir.
Cafe Owner Simulator'ın Steam fiyatı 185,00 TL'dir.