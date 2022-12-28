Kafe sahibi olarak bir dükkanı en çöplükten elit bir kafeye çevirmeye çalıştığınız Cafe Owner Simulator'ın sistem gereksinimleri araştırılıyor. Peki, Cafe Owner Simulator sistem gereksinimleri neler? Cafe Owner Simulator kaç GB? İşte detaylar…

CAFE OWNER SIMULATOR SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Cafe Owner Simulator'ı minimum ayarlarda oynamak için Intel Core i5 işlemci, minimum 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580 ekran kartı gerektirmektedir.

CAFE OWNER SIMULATOR MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel Core i5

: Intel Core i5 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580

: GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama : 12 GB kullanılabilir alan

CAFE OWNER SIMULATOR SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel Core i5

: Intel Core i5 Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran Kartı : GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580

: GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama : 12 GB kullanılabilir alan

CAFE OWNER SIMULATOR KAÇ GB?

Cafe Owner Simulator'ı oynayabilmek için en temel kurulum dahil 12 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

CAFE OWNER SIMULATOR KAÇ TL?

Cafe Owner Simulator'ın Steam fiyatı 185,00 TL'dir.