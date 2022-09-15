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Büyülü Periler Black Desert Mobile'a Geliyor

Gamegar Haberleri

Büyülü Periler Black Desert Mobile'a Geliyor

Pearl Abyss bugün yeni "Peri" içeriğinin Black Desert Mobile'a geldiğini açıkladı. Maceracıların perileriyle etkileşime girmelerine yardımcı olmak için özel etkinlikler düzenlenecek.

Yeni İçerik Black Desert Mobile'da

Periler, Black Desert Mobile'da yoldaş olarak görev yapacak büyülü yaratıklardır. Yeni yan hikaye "Peri" ile Maceracılar, neşeli, dürüst, rahat, cesur, yaratıcı ve arkadaş canlısı olmak üzere altı özelliğe sahip bir bebek peri elde edebilecek. Özellik puanları, yetişkin perilerin kişiliğini ve görünümünü şekillendirmek için çeşitli etkileşimlerle arttırılabilecek veya azaltılabilecek.

Periler yetişkinliğe dönüştüğünde, çeşitli özellikler erişilebilir hale gelecek. Maceracılar, belirli bir süre sonra ödüller elde etmek için "Macera"yı, perilerin büyümesi ve karşılaşmalarıyla ilgili anıları kaydetmek için "Albüm"ü ve perilerine hediye edilen eşyaları inceleyerek Zihin Gücü'nü artırmak için "Öğren"i kullanabilirler. Periler ayrıca çeşitli beceriler öğrenmek için Zihin Gücü harcayabilir.

Ödüllü Etkinlikler Maceracıları Bekliyor

Peri güncellemesini kutlamak için bir dizi oyun içi etkinlik düzenlenecek. 10 Ekim'e kadar, Maceracıların Siyah İnciler ve Aşama 6 Pet Sandığı gibi özel ödüller alabileceği premium bir giriş etkinliği gerçekleştirilecek. 26 Eylül'e kadar Peri'nin Macerası masa oyunu, bir Neruda Shen Kadim Sır Sandığı ve bir Maceracının Primal Aksesuar Sandığı kazanma fırsatı sunacak.

Peri içeriğinin tanıtım videosunu buradan izleyebilir ve daha fazla bilgi için Black Desert Mobile'ın resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Kaynak: EsporGazetesi.com / Gamegar

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