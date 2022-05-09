Bu hafta çıkacak yeni oyunlar neler? (9 – 15 Mayıs 2022)
Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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2022 yılında pek çok oyun piyasaya sürülmeye devam ediyor. Daha önce çıkış yapan oyunlar ise farklı platformlarda yerini yeni almaya başlıyor. PC, Switch, PlayStation ve Xbox için çıkacak yeni oyunlarda bu hafta neler var? Aksiyon, macera ve simülasyon türünde pek çok oyun 9 – 15 Mayıs tarihleri arasında çıkış yapmaya hazırlanıyor.
Her hafta yeni oyunlar piyasaya sürülmeye devam ediyor. Aksiyon türünden simülasyonuna kadar tüm platformlarda yeni çıkacak oyunları sizler için listeledik. İşte bu hafta piyasaya çıkacak yeni oyunlar.
9 Mayıs ve 15 Mayıs tarihleri arasında PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, PC ve Nintendo Switch için çıkış yapacak oyunları sizler için derledik. İşte bu hafta çıkacak yeni oyunlar.
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- This War of Mine: Final Cut- PS5, Xbox Series X
- Songs of Conquest – PC
- Eiyuden Chronicle: Rising – PC, PS4, PS5
- Salt and Sacrifice – PS5, PC
- Unpacking – PS5, PS4
- Wolfstride – Switch
- Prinny Presents NIS Classics Volume 2 – Switch, PC
- Neptunia x Senran Kagura: Ninja Wars – PC
- Source of Madness – PC, Switch
- Brigandine: The Legend of Runersia – PC
- The Centennial Case: a shijima Story – PC, PS4, PS5
- Infinite Links – PC, Xbox Series X
- Flippin Kaktus – Xbox One
- Cloud Gardens – Switch
- Vesper – Switch
- Seven Pirates H – Switch
- Aery – A New Frontier – PC, Switch, Xbox One
- Paratopic – Xbox One
- Evil Dead: The Game – PC, PS5