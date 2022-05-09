Bu hafta çıkacak yeni oyunlar neler? (9 – 15 Mayıs 2022)

Her hafta yeni oyunlar piyasaya sürülmeye devam ediyor. Aksiyon türünden simülasyonuna kadar tüm platformlarda yeni çıkacak oyunları sizler için listeledik. İşte bu hafta piyasaya çıkacak yeni oyunlar.

BU HAFTA HANGİ OYUNLAR ÇIKIŞ YAPACAK?

9 Mayıs ve 15 Mayıs tarihleri arasında PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, PC ve Nintendo Switch için çıkış yapacak oyunları sizler için derledik. İşte bu hafta çıkacak yeni oyunlar.

10 MAYIS SALI ÇIKACAK YENİ OYUNLAR

This War of Mine: Final Cut- PS5, Xbox Series X

Songs of Conquest – PC

Eiyuden Chronicle: Rising – PC, PS4, PS5

Salt and Sacrifice – PS5, PC

Unpacking – PS5, PS4

Wolfstride – Switch

Prinny Presents NIS Classics Volume 2 – Switch, PC

11 MAYIS ÇARŞAMBA ÇIKACAK YENİ OYUNLAR

Neptunia x Senran Kagura: Ninja Wars – PC

Source of Madness – PC, Switch

Brigandine: The Legend of Runersia – PC

12 MAYIS PERŞEMBE ÇIKACAK YENİ OYUNLAR

The Centennial Case: a shijima Story – PC, PS4, PS5

Infinite Links – PC, Xbox Series X

Flippin Kaktus – Xbox One

Cloud Gardens – Switch

Vesper – Switch

Seven Pirates H – Switch

13 MAYIS CUMA ÇIKACAK YENİ OYUNLAR