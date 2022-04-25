Bu hafta çıkacak yeni oyunlar neler? (25 Nisan – 1 Mayıs)
Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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2022 yılında pek çok oyun piyasaya sürülmeye devam ediyor. PC, Switch, PlayStation ve Xbox için çıkacak yeni oyunlarda bu hafta neler var? Aksiyon, macera, simülasyon türünde pek çok oyun 25 Nisan – 1 Mayıs tarihleri arasında çıkış yapmaya hazırlanıyor.
Her hafta yeni oyunlar piyasaya sürülmeye devam ediyor. Aksiyon türünden simülasyonuna kadar tüm platformlarda yeni çıkacak oyunları sizler için listeledik. İşte bu hafta piyasaya çıkacak yeni oyunlar.
25 Nisan – 1 Mayıs tarihleri arasıdna PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, PC ve Nintendo Switch için çıkış yapacak oyunları sizler için listeledik. İşte bu hafta çıkacak yeni oyunlar.
- Research and Destroy – PC, PS5
- Zombie Army 4: Dead War – Switch
- Demon Gaze EXTRA – PC
- Dune: Spice Wars – PC
- The Serpent Rogue – PC, PS5
- Galactic Civilzations IV – PC
- King Arthur: Knight's Tale – PC
- Prehistoric Kingdom – PC
- The Stanley Parable: Ultra Deluxe – PC, PS4
- Vmpire: The Masquerade – PS5
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- Ultra Age – PC
- Rogue Legacy 2 – Switch – Xbox Series X
- Tasomachi: Behind the Twilight – PS4, Switch
- Light Fairytale Episode 1 – Switch
- Transiruby – Switch
- Bugsnax – Xbox Series X, Switch
- Arise: A Simple Story – Switch
- Sherlock Holmes Chapter One – PS4
- Parkasaurus – Switch
- The House of the Dead: Remake – PC, Xbox One
- Kaiju Wars – PC
- Abyss Memory: Fallen Angel and the Path of Magic – PC, Switch
- Deadly Dozen Reloaded – PC
- Ravenous Devils – PS4, PS5
- Nintendo Switch Sports – Switch
- Micro Pico Racers – Xbox One