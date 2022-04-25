Bu hafta çıkacak yeni oyunlar neler? (25 Nisan – 1 Mayıs)

Her hafta yeni oyunlar piyasaya sürülmeye devam ediyor. Aksiyon türünden simülasyonuna kadar tüm platformlarda yeni çıkacak oyunları sizler için listeledik. İşte bu hafta piyasaya çıkacak yeni oyunlar.

BU HAFTA HANGİ OYUNLAR ÇIKIŞ YAPACAK?

25 Nisan – 1 Mayıs tarihleri arasıdna PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, PC ve Nintendo Switch için çıkış yapacak oyunları sizler için listeledik. İşte bu hafta çıkacak yeni oyunlar.

25 NİSAN PAZARTESİ ÇIKACAK YENİ OYUNLAR

Research and Destroy – PC, PS5

26 NİSAN SALI ÇIKACAK YENİ OYUNLAR

Zombie Army 4: Dead War – Switch

Demon Gaze EXTRA – PC

Dune: Spice Wars – PC

The Serpent Rogue – PC, PS5

Galactic Civilzations IV – PC

King Arthur: Knight's Tale – PC

27 NİSAN ÇARŞAMBA ÇIKACAK YENİ OYUNLAR

Prehistoric Kingdom – PC

The Stanley Parable: Ultra Deluxe – PC, PS4

Vmpire: The Masquerade – PS5

28 NİSAN PERŞEMBE ÇIKACAK YENİ OYUNLAR

Ultra Age – PC

Rogue Legacy 2 – Switch – Xbox Series X

Tasomachi: Behind the Twilight – PS4, Switch

Light Fairytale Episode 1 – Switch

Transiruby – Switch

Bugsnax – Xbox Series X, Switch

Arise: A Simple Story – Switch

Sherlock Holmes Chapter One – PS4

Parkasaurus – Switch

The House of the Dead: Remake – PC, Xbox One

Kaiju Wars – PC

Abyss Memory: Fallen Angel and the Path of Magic – PC, Switch

29 NİSAN CUMA ÇIKACAK YENİ OYUNLAR